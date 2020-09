Opitz Barbi nem titkolja, hogy nehéz időszakot él át szerelme miatt, és Adele Someone Like You című dala most különösen sokat jelent számára. Az énekesnő elárulta kisfilmjében, mi a helyzet most magánéletével.

"Nagyon örülök, hogy ezt a dalt kaptam. Ez egy abszolút olyan dal, amiben rengeteg fájdalom, érzés van. Én teljesen biztos vagyok az érzéseimben, viszont bizonytalanságban vagyok, nem érzem magam biztonságban, mert ő nem biztos abban, hogy ugyanazt érzi, mint én. Pont olyan időszakomat élem meg, hogy ez a dal felerősíti bennem az aktuális érzéseimet. Nagyon szeretem, nagyon ragaszkodó típus vagyok, és nagyon nehezen tudom elengedni. Bízom abban, hogy a mostani bizonytalanság az nem úgy fog végződni, ahogy a dal története."

-mondta Barbi, aki szívét lelkét belerakta a produkcióba.