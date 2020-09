Ahogy véget ér a nyár, búcsút intünk a piros gyümölcsöknek és helyettük asztalra kerülnek az őszi időszak legfinomabb alapanyagai. Újra itt van a szőlő, a hamvas szilva és a mennyei sütőtök ideje. A nyári könnyű, kímélő finomságok után vitamindús, energiát adó ételekre van szükségünk, melyek segítenek a hidegebb időszakban is megfelelő tápanyagot biztosítani a szervezetünknek.

A finom ételekkel nemcsak a testünket, de lelkünket is ápoljuk, az őszi vidám színek a dekorálásban is sokat segítenek, egy egyszerűbb fogást is képesek feldobni.

Íme, 3+1 kihagyhatatlan őszi étel, amit mindenképpen készíts el otthon:

1. Fokhagymakrémleves

Egy forró fokhagymakrémleves még a borús, hideg őszi napokat is felmelegíti. A fokhagyma egyébként immunerősítő és baktériumölő hatása a megfázásos időben kihagyhatatlan alapanyag.

Hozzávalók (4 személyre):

- 8 gerezd fokhagyma

- 2 evőkanál liszt

- 4 evőkanál vaj

- 400 gramm tejföl

- 1 csokor petrezselyem

- 1,5 l víz

- ízlés szerint só, őrölt, fehér bors

- 2-3 darab zsályalevél

- 4 darab pirítós kenyér

- reszelt füstölt sajt

Felforrósítjuk a vajat és beleszórjuk az apróra vágott zsályaleveleket. Liszttel rántást készítünk, majd hozzáadjuk az összenyomott fokhagymát. Kis ideig pirítjuk majd hozzáadjuk a vizet. Ezután sóval, borssal ízesítjük és hozzáadjuk a petrezselymet. Miután felforrt, vegyük le a tűzről és krémes állag érdekében botmixerrel keverjük át a kész levest. Tálaláskor szórjuk bele a reszelt füstölt sajtot és mellé a pirítóst. Nagyon kreatív és mutatós, ha a levest cipóban tálaljuk.

2. Sütőtökös gesztenyés rizottó

Hozzávalók (4 személyre):

- 250 g apróra vágott sütőtök

- 150 g fagyasztott gesztenye

- 2 evőkanál fenyőmag

- ízlés szerint só, bors

- szerecsendió

- 2 evőkanál olívaolaj

- 2 gerezd fokhagyma

- 1 fej vöröshagyma

- 250 g rizottó rizs

- 1 liter zöldség alaplé

- 50 ml fehérbor

- 30 g füstölt sajt

- 15 g parmezán

- 15 g margarin

- 1 csokor friss bazsalikom

- 1 db citrom

A gesztenyét 10 percre vízbe tesszük, majd leszűrjük. A fenyőmagot serpenyőben lepirítjuk és félretesszük. Ugyanabban a serpenyőben elkezdjük olívaolajon pirítani a sütőtököt. Néhány perc után sózzuk, borsozzuk és pici szerecsendiót is reszelünk bele. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát és miután üvegesre párolódott, hozzáadjuk a rizst, összekeverjük és pár percig pirítjuk. Ezután beleöntjük a fehérbort és aztán az alaplevet. A rizst végig alacsony lángon kevergetve főzzük, hogy kiolvadjon belőle a keményítő, mert így lesz krémes állagú az ételünk. Az alaplét követően beleöntjük a gesztenyét. Miután elfőtt az alaplé, lezárjuk majd beletesszük a vajat és az apróra vágott friss bazsalikomot. Ezután hozzáadjuk a reszelt sajtot és a citrom levének felét. Ezután pár percre még visszatesszük a gázra, hogy még krémesebb legyen az eredmény. A rizottó díszítéséhez használjunk fenyőmagot, kicsi gesztenyét és friss bazsalikomot.

3. Császármorzsa szőlővel

Hozzávalók (4 személyre):

- 3 db tojás

- 20 dkg búzadara

- 4 dl tej

- 20 dkg szőlő

- 10 dkg vaj

- 10 dkg porcukor

- 1 tasak vaníliás cukor

- fél citrom

- 2 dl almabor

Egy tálban összekeverjük a búzadarát a tejjel és letakarva háromnegyed órán keresztül pihentetjük. Ezután hozzáadjuk a megolvasztott vajat.

A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját felverjük, majd a búzadarás masszához adjuk, beletesszük a citrom reszelt héját és a kétféle cukrot. A tojás fehérjét kemény habbá verjük, amit óvatosan beleforgatunk a búzadarás masszába.

Egy kivajazott tálba beleöntjük a masszát és 230 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, amíg megszilárdul a teteje. Utána 190 fokra állítjuk a sütőt, fakanállal felaprítjuk a tésztát és addig sütjük, amíg teljesen nem sül át.

A megmosott szőlőszemeket lábasba tesszük, hozzáadjuk az almabort, felforraljuk és közepes lángon addig főzzük, amíg a szemek megpuhulnak. Végül leszűrjük a szőlőt és ezzel tálaljuk a császármorzsát. A végeredményt kevés porcukorral szórjuk meg.

+1 Boros csirke szilvával

Hozzávalók (4 személyre):

- 1 kg vegyes csirkecomb és mell

- 1 evőkanál olívaolaj

- 1 fej vöröshagyma

- 2,5 dl száraz fehérbor

- 50 dkg szilva

- 1 evőkanál cukor

A csirkehúst megmossuk, megtisztítjuk és szárazra töröljük. Bedörzsöljük sóval, borssal. A hagymát megtisztítjuk és négy felé vágjuk. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Egy tűzálló tálat kikenünk olajjal és beletesszük a csirkedarabokat és közé odatesszük a hagymát és az egészet leöntjük a bor felével. Lefedjük alufóliával és 40 percig pároljuk. A szilvát megmossuk, kimagozzuk és összekeverjük a cukorral. A sütőből kivesszük a csirkét és hozzáadjuk a szilvát és felöntjük a maradék borral. Visszatesszük a sütőbe és 20 perc alatt megpirítjuk. Mellé köretként rizst tálalunk.