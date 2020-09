A műsor kezdete előtt sokan féltek zsűriváltástól, hiszen a csipkelődös Liptai Claudia után nehéz lesz Köllő Babett dolga, ám űgy tűnik remekül állja a sarat.

A színésznő egyáltalán nincs megszeppenve az új szerepkörtől, gondolkodás nélkül, váratlanul hergeli kollegáit. Már az első adásban elkezdte a csipkelődést, amikor az egyik szám után Bereczki Zoltánnak azt mondta: a férfinak maszkírozott Pálmai Anna eszébe jutattja a színész volt feleségét, Szinetár Dórát. Zoli erre azonban nem reagált semmit, egészen a múltkori adásig.

„Nagyon örülök, hogy megleptetek, többen is nagyot léptetek előre. Annak is nagyon örülök, hogy a Babett rájött, tud nőies lenni és érvényesülni úgy is, hogy ha nincs kint minden hús" – utalt a színész az előző adásban viselt, mélyen dekoltált ruhára.

„Nyilván engem nem zavart a merészebb szerelésem sem, de szeretném, ha a közönség jobban odafigyelne a mondanivalómra is. Ezért voltam most zártabb ruhában és igyekeztem egy kicsivel többet szakmázni az adás alatt. Azt, mondjuk, nem hinném, hogy elsősorban én vagyok az az ember, akinek technikailag tanácsot kéne adnia a Sztárban Sztár versenyzőinek, de azért azt is hozzátenném, 16 éves korom óta játszom kőszínházban, balettsáncosként diplomáztam és 18 éve énekelek" – magyarázta a Ripostnak Babett.