A Viszkis Bíró Icával, Muri Enikővel, Szögeczki Ágival és Osváth Zsolttal szállt harcba a Vacsorakirály című műsorban, ahol a sztárok egymást vendégelik meg otthonukban. Ágica kíváncsi volt, vajon Ambrus Attila mit mesél majd a kislányának a múltjáról, ezért rákérdezett nála.

A Viszkis elárulta, nem szeretné eltitkolni kislánya elől, hogy mit tett, hiszen úgyis kiderülne már az óvodában.