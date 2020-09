Jevgenyija Stefan meglehetősen sikeres sportágában, a szinkronúszásban, ugyanis világ- és Európa-bajnoki címeket is szerzett. Pár éve azonban felhagyott az élsporttal, és blogger lett belőle. Bejegyzéseit pedig imádják a követői, nem csoda, hiszen bombasztikus hátsóval rendelkezik.

Bejegyzéseiben pedig előszeretettel mutatja meg hajlékonyságát is, ahogyan legutóbb is tett. Egy török luxushotel medencéje mellől jelentkezett be, ahol egy napozoágyon spárgázva tornáztatta meg formás popsiját - fedezte fel a Bors.

Íme: