Sóderszállító teherautó gázolt halálra egy hatéves kislányt Szegeden hétfő délután. A kisgyermek nevelőapja testvére hozta el az óvodából. Az édesanya többször is rábízta a fiatal nőre a kis Kiarát, akire most sem haragszik, de meg szeretné tudni, hogy pontosan mi történt.

Az anya megbízott sógornőjében, Beáta többször is vigyázott már a kislányra. Az óvodában is tudták a nevét, így nyugodtan kiadhatták neki a gyermeket. Hétfőn is így történt, Bea ment Kiaráért, hiszen Zsuzsanna nem ért volna oda időben.

A reggel pedig teljesen átlagosan indult, betértek a közértbe, ahol az édesanyja megvette a kislány kedvenc tejszeletét, útközben megreggeliztek, majd az óvodánál megölelték egymást és örökre elváltak útjaik. Délután telefonon hívta a sógornője. Zsuzsanna nem is tudja, miért, de megérezte, hogy baj van.

Azt mondta, siessek, mert Kiarát a Csillag téri körforgalomnál elütötte egy teherautó. Mire odaértem, már a mentősök próbálták a kislányomat újraéleszteni. Legalább egy órán keresztül mindent elkövettek, de nem tudtak rajta segíteni. Sosem felejtem el, hogy mennyire könyörögtem az orvosnak, hogy segítsen Kiarán, de teljesen tehetetlen volt. Most úgy érzem, minden hiábavaló az életemben, semminek nem látom az értelmét – csuklott el a hangja a Borsnak adott interjújában.