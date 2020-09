Nemrégiben szakított Tóth Andi és Szabó Ádám és bár megviselte a zenészt az elválás, azóta sokkal jobban figyel magára és teljes erőbedobással a Sztárban sztár című műsorban való szereplésére koncentrál. Ádám az első két műsorban nagyon jól szerepelt, a rajongók el is árasztották levelekkel, a bátrabbak nemcsak írnak neki, hanem olykor intim fotókat is küldenek magukról.

"Amióta elkezdődött a Sztárban sztár, hihetetlenül megugrott a követőim száma és hihetetlen mennyiségű üzenet érkezik. Ezek nagy része gratuláció és bíztatás, illetve a zeneiségemnek szól, de egyre több olyan üzenetet kapok, amiben felajánlkoznak nekem lányok és hát fiúk is" - mesélte a Ripostnak Ádám.

Ádám nagyon odafigyel magára, a szakítás óta kigyúrta magát.

"Természetesen hízelgő és egyben motiváló is, ha az embert elárasztják az ilyen jellegű üzenetek is, hiszen így érzi, hogy van értelme a befektetett munkának, már ami a kondíciómat illeti. De azért van az a pont, amikor kezdenek kicsit kellemetlenné válni a dolgok. Az első adás után kezdtek beindulni a követőim és a második után szabadult el úgymond a pokol. Kicsit már félve nyitom meg a leveleket, mert egyre több olyan üzenetet kapok, amiben meztelen fotókat küldenek magukról lányok és meglepő lehet, de az idősebb korosztály is. Sőt egy-két fiú sem fogja vissza magát ilyen téren" - mondta Ádám.