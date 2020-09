Varga Iza jó ideje tökéletes testével hívja fel magára a figyelmet, Instagram-oldala ugyanis dögösebbnél dögösebb fotókkal van tele. A 47 éves színésznő jó pár évet letagadhatna korából, néhány nappal ezelőtt pedig azt is megmutatta rajongóinak, hogy áll rajta régi farmerja.

Iza 14 éve nem eszik lisztet és cukrot, minden reggel megiszik egy nagy pohár langyos citromos vízet, és nincs olyan nap, hogy ne reggelizne. Bomba formájához és látványos fogyásához ezúttal egy kapszula is hozzájárult, amit a színésznő három hete kezdett el szedni, illetve posztjából az is kiderül, hogy a cél érdekében kihagyja a vacsorát. Nos, a változás már most nagyon látványos, így kíváncsian várjuk, milyen lesz a végeredmény.