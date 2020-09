Ahogy azt korábban megírtuk, Hódi Pamela Instagram-oldalán közölte a rajongóival, hogy elkapta a koronavírust. Elárulta, milyen tüneteket érzékelt, és azóta is rendszeresen beszámol az aktuális állapotáról.

Most éppen arról számolt be, hogy már kezd lenőni a haja, a körme, és csak úgy szöknek fel rá a kilók. A rajongók bíztató kommentekkel árasztották el Pamelát, de olyanok is akadtak, akik durva, minősítő kommenteket fogalmaztak meg a fotója alatt.

A hírek szerint Pamela senkivel sem találkozik, így kedvesével, Bencével sem.

"Mindig a ház előtt áll az autója, de már napok óta nem láttam. A kocsit és őt sem" - mondta Pamela egyik szomszédja a Ripostnak.