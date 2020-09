Katie Price és Peter Andre 15 éves kamaszfia, Junior meglepő őszintességgel vallott arról, hogyan érzi magát otthon, mit gondol, milyen helyet foglal el a családban - írja a Daily Star.

A Life With the Andres című Youtub- sorozat legutóbbi epizódjában arról mesélt Junior, hogy tőle távol áll a nyilvánosság és a közösségi média, ő sokkal inkább egy nyugodt, távoli helyen tudja magát elképzelni. Imádja a természetet, leginkább Maugli karakterével tud azonosulni, aki a dzsungelben él, távol az emberektől. A kijelentését még azzal is megerősítette, hogy a legjobban mezítláb szeret lenni, mert akkor a talpán keresztül érzi a természet közelségét, ami számára mindennél többet ér.

Andre nagyobbik fiát hallgatva kijelenthetjük, hogy az ő esetükben igencsak messze esett az alma a fájától, míg az elvált szülők, Peter és Katie imádják a rivaldafényt és a figyelmet, a 15 éves fiúk sokkal szívesebben élne a természetben, távol mindentől és mindenkitől.