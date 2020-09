Nem lehet egyszerű a brit királyi család tagjának lenni, ezt Katalin hercegné is nagyon jól tudja. Sőt, ezt már azelőtt is sejtette, hogy bekerült volna II. Erzsébet királynő családjába. Ezt az a levél is bizonyítja, amit még 2008-ban küdött el a barátainak és a rokonainak, amelyben azt kérte tőlük, hogy a jövőben Kate helyett Catherine-nek szólítsák majd - írja a Daily Star. A barátok eleinte furcsálták a dolgot, de aztán elfogadták Katalin kívánságát.

A kérés nem is annyira ördögtől való, hiszen a hercegné eredeti neve egyébként is Catherine, csak 2008-ig mindenki Kate-nek hívta. Amikor Vilmos herceggel közelebb kerültek egymáshoz úgy gondolta, hogy sokkal elegánsabb és királyi családhoz méltó a Catherine megszólítás. Bár akkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy Katalin a királyi család tagja lesz, de úgy tűnik, ő már előre készült a királyi családban betöltött szerepére.

A névváltoztatás csak félig-meddig sikerült, hiszen a külföldi lapok a mai napig Kate Middletonként hivatkoznak rá. Valószínűleg azóta már ő is rájött, hogy nincs ezzel probléma, de férje azért az interjúkban igyekszik rá Catherine-ként hivatkozni.