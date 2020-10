Az idő senki felett nem múlik el nyomtalanul, elkerülhetetlen, hogy az arcon előbb-utóbb megjelenjenek a finom ráncok. Ahogy öregszünk, a bőrünk annál több odafigyelést, gondoskodást igényel, hiszen ha teljesen eltüntetni nem is, halványítani, vagy éppen késleltetni lehet a ráncok megjelenését. Sokan erre a kereskedelemben kapható termékeket választják, ám vannak, akik idegenkednek az azokban található ismeretlen hatóanyagoktól, vagy egyszerűen szeretik maguknak elkészíteni a testápolási termékeiket. Számukra ajánljuk az alábbi otthon is elkészíthető, ránckisimító szérumot.

1. lépés: Legyen az alapja valamilyen antioxidánst tartalmazó illóolajAz antioxidánsok képesek hatástalanítani a szabad gyököket, melyek számos komoly betegség mellett a test öregedésére is hatással vannak, így a ráncok megjelenéséért is felelősek lehetnek. Ezért érdemes mondjuk citrom illóolajat választani az otthoni ránctalanító alapjául, hiszen annak a C-vitamin tartalma is antimikrobiális tulajdonságokkal is rendelkezik.

Mindig védekezzünk a napfény ellen Mindegy, hogy otthon elkészített, vagy boltban kapható termékkel vesszük fel a harcot az öregedés ellen, egy dologra mindig oda kell figyelnünk: a fényvédelemre. Télen és nyáron is kötelező, hiszen a káros sugarak szintén hatással vannak a ráncok vagy egyéb bőrbetegségek kialakulására, plusz a különböző ránctalanítókban található anyagok érzékenyebbé is tehetik a bőrt a napfénnyel szemben.

2. lépés: Válassz hidratáló összetevőtA ránctalanítás elleni krémek, szérumok hasznos összetevője a szantálfából kivont olaj. Az életkor előrehaladtával a bőrünk nedvességtartalma csökken, amit kívülről (is) kell pótolni. A szantálfaolaj segíti a bőrt a víz befogadásában, emellett öregedésgátló, bőrnyugtató és gyulladásgátló hatású.

3. lépés: Válassz hordozóolajatA hordozóolaj bármilyen növényi olaj lehet, amelynek a célja az illóolajok higítása, a bőrre való felvitel segítése. Kulcsfontosságú, mert az illóolajok hígítás nélkül komoly irritációt válthatnak ki. A mandulaolaj remek választás lehet, hiszen segít a ráncok elleni küzdelemben.

Összekeverés:Körülbelül 14 gramm mandulaolajhoz adjunk 10 csepp citrom illóolajat. Nagyon fontos, hogy tiszta illóolajat sose vigyünk a bőrünkre. Ehhez a keverékhez adhatunk pár csepp szantálfából kivont olajat, és kész is az otthoni ránctalanító szérumunk. Fontos, hogy mielőtt rendszeresen kezdenénk használni az így kapott keveréket, teszteljük a karunkon a terméket. Ha 24 óra múltán sem tapasztalunk semmilyen irritációt, akkor biztonsággal használhatjuk.