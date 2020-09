Benji betöltötte a harmadik életévét, ami hihetetlen, hiszen olyan, mintha csak most született volna. Édesanyja, Szinetár Dóra csodás fotóval és még ennél is szebb sorokkal emlékezett meg erről a napról:

"3 éves lett a mi legkisebb csodánk! Rohangál, be nem áll a szája, bővített mondatokban beszél (egyelőre szanszkritül, de gyúrjuk a magyart is!) Egyedül eszik evőeszközzel, sima karúszóban egyedül közlekedik a mély medencében, a gerincéről felismeri bármelyik mesekönyvét, imádja a napközit és a gyerekeket, oda van az állatokért! Éjszaka alszik, napközben mindig van egy újabb ötlete, minden negyedik, hogy együnk valamit, imádja a zöldségeket és a gyümölcsöket, a husit, a (gluténmentes) kenyeret, és a (mindenmentes) sütit. Három év alatt egyszer volt hőemelkedése fél napig, így hát gyógyszert még sosem kapott, csak vitaminokat. Kb félévente pár napig folyik az orra, ezzel le van tudva a betegség. Akár félórát is képes egyedül a babáival szerepjátékot játszani, és ugyanennyit olvasgatni. De leginkább a kiskonyhájában szeret itthon főzni, persze ha van társasága, akit szórakoztathat. Fergeteges humora van, és igazi empatikus kis lelke. Imádja a Dés musical-dalokat hallgatni, a Kolompos együttest, Farkasházi Rékát és a Tintanyulat, és Mozart nyitányait. Meg persze egy hete-amióta készül a szülinapjára- a Boldog Szülinapot és a Ma van a Szülinapot eredetijét, és mind a negyven feldolgozását! Köszönöm a Jóistennek, hogy nekünk adta! Boldog Születésnapot Benji Babánk!!!" - írta a színésznő.