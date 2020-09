Fel tudod idézni, mikor írtál utoljára valamit kézzel? Te még használsz noteszt, vagy már minden teendődre a Google-naptárod figyelmeztet? Még a bevásárlólistát is a telefonodba írod? Tény, hogy napjainkban a legtöbben szinte mindent digitálisan jegyzetelünk. Ez kényelmesnek tűnik, de nagy ára van. Vizsgálatok szerint a kézírás visszaszorulása a szellemi képességeink rovására is mehet. Cikkünkben amellett érvelünk, hogy miért lenne fontos a billentyűzet vagy a telefon képernyője mellett a tollat és papírt is használni.