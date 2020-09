Nagyon nehezen dolgozza fel imádott férje, Szűcs Lajos elvesztését Pécsi Ildikó. A színésznő 14 kilót fogyott, és úgy döntött, egy szerepet is visszaad, mert gyengének érzi magát ahhoz, hogy színpadra lépjen.

„Már megtanultam a dalt, csakhogy beláttam, nagyon gyenge vagyok, nem tudok úgy mozogni, úgy bejönni a színpadra, ahogy szeretnék. Nem akarom, hogy szánakozzanak rajtam, egy tolószékben ülve énekeljek, ezért visszamondtam a szerepet" – mondta el a Blikknek.

Pécsi Ildikó 14 kilót fogyott amióta elveszítette férjét, pedig étvágya van, és a cukorbetegsége miatt is muszáj rendesen ennie. Éppen ezért a családja nagyon aggódik érte.



„Bár Papa lélekben velem van mindenütt, de hiányzik nagyon, szinte érzem, ahogy belülről emészt a bánat. Legalább tizennégy kilóval vagyok kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Elég későn szoktam felkelni, ilyenkor reggelivel kezdek, az ebéd is kiadós, naponta hozzák házhoz. Délután is lepihenek, elég sokat alszom. Étvágyam is van már, sajnos, mégis fogyok. Aggódnak emiatt, a fogadott fiamtól most kaptam egy amerikai vitaminkészítményt, amitől talán megáll a fogyás" – mesélte a színésznő, akiben unokái tartják a lelket, akik minden hétvégén meglátogatják őt.

„A lelkem lett üres a Papa nélkül, majd mindennap kimegyek hozzá a temetőbe. A segítőmmel körbesétálom a nagy kertet, nézem, ahogy a kutyáim élvezik még a napfényt. Hamarosan fát ültetünk Édesjólajosomnak. Nagyon várom a hétvégéket, ilyenkor szokott meglátogatni a fiam mindkét unokámmal. Jó találkozni Csabival és a kis Zsomborral„