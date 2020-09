Tata a vizek városa, és ezzel együtt Komárom-Esztergom megye egyik legromantikusabb, legfestőibb, legvadregényesebb települése. Persze, ha vonattal érkezel és leszállsz a vasútállomáson, ezt nem feltétlenül érzékeled azonnal, de egy jó húszperces séta után a városközpontba, onnan pedig a város nevezetességéhez az Öreg-tóhoz és a várhoz, valamint az Esterházy-kastélyhoz jutsz, amelyek külön-külön is megérnek egy kirándulást, így együtt pedig pazar látványt nyújtanak.

Ha Tatát választod úti célodnak, egészen biztosan az Öreg-tóról hallottak és az arról készült fotók hozták meg a kedvedet a kiránduláshoz. Nem fogsz csalódni!

A tatai Öreg-tó Magyarország legidősebb mesterséges tava, az Által-ér felduzzasztásával keletekezett még a honfoglalás előtt. A tó Tata közepén helyezkedik el, háromnegyed részben körülöleli a város, a déli és délnyugati oldalán erdős területek találhatók. A partja kiváló séta- és biciklis útvonal is, a kerülete valamivel több, mint 7 kilométer, így ha a terveid között szerepel, hogy megkerülöd, érdemes kényelmes cipőt húzni: lassú sétával akár több órát is igénybevehet.

Persze megéri körbemenni, egyik oldalról vízbe hajló fűzfák, vitorlás-kikötő mellett haladunk el, a másik oldalon gyönyörű lakóházak, vízimalom, hangulatos éttermek és cukrászdák találhatóak. Az Öreg-tó középső zsilipjénél épült Tata híres műemlékmalma, a Cifra-malom, amelyben 1960-ig őröltek. A tó élővilága nagyon gazdag, télen-nyáron rengeteg költözőmadárnak ad otthont.

A tó partján áll a 14. században épített tatai Öregvár is, amelyet vízi várnak is neveznek, ugyanis szinte "belelóg" a tóba. Zsigmond király tornyokkal, lakószárnyakkal bővítette ki, később pedig állítólag Mátyás király is többször megszállt itt.

Itt látható az Esterházy-kastély is, amelyet most éppen felújítanak, de kívülről megnézhető.

A város legmagasabb pontja a Kálvária-domb, amely 166 méter magas, és a kastélytól mintegy tízperces sétával érhető el. A dombtetőn áll az eredetileg gótikus stílusban épül Kálvária-kápolna, nem messze pedig a víztorony, amelynek tetejére 175 lépcső vezet fel, és ahonnan kiváló kilátás nyílik a városra.

Ha nem csak egy délutánt szánsz arra, hogy megismerd Tatát, mindenképpen látogass el a Fényes Tanösvényhez is, amely egy tizennyolc állomással rendelkező ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a fürdő területének természeti kincseit. A tanösvényt a Látogatóközpont helyi élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai egészítik ki.