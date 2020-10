A pigmentfoltokat mostanában úgy kezeljük, mint a ráncokat. Ám míg utóbbiak egy boldog élet lenyomatai is lehetnek, az életkorra utaló pigmentfoltok inkább zavaróak sokak számára.

A pigmentfoltok kialakulásának okai

A pigment-rendellenességek (hiperpigmentáció) a melanin túltermelődéséből adódnak, amelyet a megnövekedett napsugárzás válthat ki, és szeplő formájában jelentkeznek. Ezért fontos, hogy megfelelő erősségű fényvédő krémeket használjunk. De a hormonális változások, a fogamzásgátló tabletta szedése vagy a terhesség is okozhatja a foltok kialakulását.

Ezek a házi gyógymódok segíthetnek megszabadulni a pingentfoltoktól:

Ha szeretnéd eltüntetni vagy halványítani a sötét foltokat, de nem akarsz kozmetikumokat használni, amiben szintetikus anyagok lehetnek, akkor számos otthoni megoldás is működhet.

1. Citromlé

A citromlé kivilágosítja a pigmentfoltokat, a benne lévő sav fehéríti a bőrt.

Így használd:

Vágd félbe a citromot, és egy vattával itass fel egy kis levet, majd vidd fel az érintett bőrfelületekre. Hagyd hatni 10-15 percig, majd mosd le vízzel. A műveletet érdemes naponta kétszer, háromszor is elvégezni.

2. Almaecet

Az almaecet nem csak kiváló zsírégető, az öregedési foltok ellen is nagyon hatásos. A benne található gyümölcs- és ecetsav világosítja ki a bőrt.

Így használd:

Vidd fel higítatlanul az almaecetet a sötét foltokra. 10 percig hagyd hatni, majd tiszta vízzel le kell mosni. Naponta kétszer érdemes ezt elvégezni.

3. Krumpli

A pigmentfoltok burgonyával is kezelhetőek, a benne található enzimek is világosítják a bőrt.

Így használd:

Vágj félbe egy krumplit, és dörzsöld be vele az arcbőrödet, majd mosd le. Ezt a kezelést is ismételheted naponta többször.

4. C vitamin

A pigentfoltok eltűnését nem csak külsőleg segíthetjük, hanem belsőleg is. Fontos a kiegyensúlyozott étrend, a sok vitamin, különösen a sok C vitamin bevitele. A C vitamin stimulálja a kollagén termelést, így járul hozzá az egészséges, hibátlan arcbőrhöz, csökkentve a hiperpigmentációt.

5. Mandula

Szokatlannak tűnhet, mégis működik. A mandula nagyon sok E vitamint tartalmaz, megvédi a sejteket a szabadgyököktől és gátolja a szeplők kialakulását.

Így használd:

Áztasd a mandulákat pár órára vízbe, majd egy kis tej hozzáadásával pürésítsd le őket, hogy krémes masszát kapj. Lefekvés előtt kenjük be ezzel az érintett bőrfelületeket, majd másnap reggel mosd le. Ismételd a kezelést naponta két héten keresztül.

6. Papaya

A hiperpigmentációt papayával is kezelhetjük. A benne lévő papain enzim eltünteti a nem kívánatos barna foltokat a bőrön, és remek regeneráló hatása is van.

Így használd:

Hámozd meg és felezd el a papayát, kapard ki a magját, majd pépesítsd le a gyümölcshúst. A krémmel dörzsöld be a foltokat és hagyd hatni fél órán át. Az arcodat ezután langyos vízzel mosd le.

7. Kurkuma

A kurkuma is remek társ lehet a szeplők elleni küzdelemben. A fűszer csökkenti a melanin termelését a bőrsejtekben, így ellensúlyozza a sötétebb foltokat.

Így használd:

Keverj össze egy kis kurkumát egy kis citromlével, majd kend be az érintett bőrfelületeket. 20 percig hagyd fent, majd langyos vízzel mosd le.