Istenes Bencével először 2008-ban találkozhattak a tévénézők a képernyőn, amikor elkezdett dolgozni a VIVA TV riportereként. Azóta viszont már olyan nagyszabásű showműsorok műsorvezetőjeként láthatjuk viszont mint az X-Faktor, a Való Világ, a Survivor vagy az Álarcos énekes.

Viszont a tévé előtt is számtalan dologgal foglalkozott Bence, sőt egészen más területen képzelte el az életét.

„Kisgyerekként motoros rendőr szerettem volna lenni, erre nagyon emlékszem, talán azért, mert motorversenyeztem is, és ehhez társítottam volna még a rendőri szakmát. Ez valahogy menőnek tűnt. Voltam mosogatófiú és pincér is. Olyan terveim is voltak, hogy esetleg szakács legyek. Huzamosabb ideig dolgoztam is a vendéglátásban, Németországban. Ki tudja, ha nem jön be a tévés karrier, lehet, hogy most a vendéglátásban dolgoznék" - mesélte a Story magazinnak a műsorvezető.

Bence azt is bevallotta, hogy párjával Adéllal egyik nagy álmuk, hogy a jövőben közös éttermet nyissanak.