Nem az Apple volt az első gyártó, amely MP3 lejátszót dobott piacra, Steve Jobsék azonban a lehető legjobbkor rukkoltak elő az iPoddal. Ráadásul sokat tanultak az elődök hibáiból, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikerterméket hozzanak létre.

Az Apple mérnökei két korábban megjelent termék jó tulajdonságait gyúrta össze, ez volt az 1958-as Braun T3 hordozható rádió, illetve a Bang & Olufsen BeoCom 6000 telefon. Ha megnézzük ezt a két elektronikai cikket, könnyen felfedezhetjük azokat a stílusjegyeket, amelyekről sokan azt gondolják, hogy az iPod sajátjai.

Azonban az Apple nem csak megjelenésben koppintotta az őseit, hanem valamelyest a működésben is. A dán Bang & Olufsen által megálmodott vezetéknélküli telefon például azért tetszett meg az Apple-nek, mert egy úgynevezett navigációs kereket építettek be, amellyel a felhasználó könnyedén böngészhet a könyvtárban - és amivel megpsórolták néhány plusz gombot. Jobsék egyáltalán nem akartak gombokat, így ezt a technológiát hamar a saját képükre formálták. A Braun T3 pedig inkább megjelenésben jelentett inspirációt az iPodhoz.

Nem aratott azonnal sikert

A 2001-es megjelenést követő első néhány évben nem arattak mindent elsöprő sikert, melynek legfőbb oka az, hogy akkoriban még nem volt egyáltalán elterjedt az MP3 formátumú médialejátszás. Az MP3 fájlok elődjeit a nyolcvanas évek végén kezdték el csiszolgatni, és 1995 környékén indultak útnak az interneten. Sokaknak ismerős lehet a Winamp vagy a Napster, amelyek alkalmasak voltak ezen médiafájlok lejátszására.

Ebből kiindulva pedig érthető, hogy a 2001-es iPod nem jelentett azonnali megtérülést a cégnek, hiszen még évekbe tellett, mire az emberek megismerkedtek az MP3-mal, megtapasztalták minden előnyét, beleszerettek, majd mindenhova magukkal akarták vinni. Ez pedig az iPod eladásain is egyre jobban látszott: míg 2002-ben még csak 600.000 darab talált gazdára, addig 2003-ban már 1 millió eladott készüléknél jártak. 2004-ben aztán megtörtént a várva-várt ugrás: eladtak 10 millió iPodot, 2005-ben pedig 42 milliót.

Persze a számok javulása nem csak az MP3 elterjedésének volt köszönhető, hanem annak is, hogy az Apple folyamatosan dolgozott az iPod továbbfejlesztésén. Az első monokróm kijelzőt leváltották a színes kijelzők, aztán pedig a képek és videók lejátszására is alkalmas változat. Ezt követően pedig rámentek a tárhely bővítésre: az először mindössze 5 gigabájtos modellből 160 gigás kapacitással rendelkező utódot hoztak létre. De nem csak ebben fejlődött az iPod, hanem méretben is. Megjelent a Mini, ami vékonyabb és kisebb volt az eredetinél, aztán pedig megérkezett a Nano, ami még egy gyufásskatulyát is simán legyőzött.

A csúcsot 2010-ben érte el: nem kevesebb, mint 250 millió darab kelt el világszerte.

Napjainkban pedig már érintőkijelzős iPodot is vehetünk, mióta megjelent a Touch-széria, ami már sokkal inkább az iPhone-okhoz hasonlít. WiFi kapcsolatra képes, HD kamerájának köszönhetően FaceTime hívásokra is alkalmas, illetve csodaszép felvételeket lehet vele rögzíteni, valamint a legújabb játékok is gyönyörűen futnak rajta.