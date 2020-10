Kényelem szempontjából talán az autós utazás a legpraktikusabb egy kisbabával, kisgyerekkel. Ilyenkor annyi csomagot viszünk, amennyit akarunk, ott álunk meg pihenni, ahol kedvünk tartja és a biztonságos utazás feltételeit is mi magunk teremtjük meg. De pontosan mik is ezek a feltételek.

Az autózás a leghétköznapibb utazási forma, ugyanakkor a legveszélyesebb is, hiszen ezt használják a legtöbben, ráadásul mi hiába tartjuk be a közlekedési szabályokat, ha más sofőrök előszeretettel száguldoznak vagy figyelmen kívül hagyják a KRESZ-t. Ezért is nagyon fontos, hogy mind a saját, mind pedig a kocsiban velünk utazó gyerekek testi épségét a legnagyobb mértékben óvjuk. Ezt felnőttek esetében a biztonsági öv használatával garantálhatjuk, a gyerekeknek azonban speciális kiegészítőkre van szükségük, hiszen egy hirtelen fékezés vagy ütközés esetén a biztonsági öv nem nyújt kellő védelmet a kicsiknek.

Szerencsére a biztonsági gyerekülés használatát ma már a KRESZ is előírja, s ez nem véletlen!

Ha egy 50 km/h sebességgel haladó autó összeütközik egy másik kocsival, akkor a nem biztonsági ülésben utazó gyermek a súlya huszonötszörösének megfelelő erővel csapódik az első ülésbe, netán a szélvédőbe.



Milyen a jó gyerekülés?A gyerekülésnek mindig a gyermek életkorának, súlyának megfelelőnek kell lennie, tehát ahogy cseperedik a kicsi, úgy változik az is, hogy milyen védelmi rendszert érdemes használnunk az autózás alkalmával.



Kisbabák

Az újszülötteket és kisbabákat mindig a számukra kifejlesztett ülésben utaztassuk. Ezek általában kagyló alakúak, hiszen a csöppségek, még nem tudnak ülni. Sok babakocsit eleve úgy forgalmaznak, hogy tartozik hozzá egy olyan hordozó, amelyet a babakocsi vázára is csatlakoztathatunk, ugyanakkor az autóban gyerekülésként is funkcionál. Ez azért praktikus, mert a kicsit nem kell állandóan pakolászni, csak megfogjuk az ülést – amelynek a kosárhoz hasonló füle van – és berögzítjük a autóba, majd az út végeztével egy mozdulattal áthelyezzük a babakocsi vázára.

Fontos, hogy ezeket a hordozókat mindig a menetiránynak háttal kell rögzíteni az autó hátsó ülésén, mert így biztosítja a legnagyobb védelmet a fej, nyak és hát számára egy esetleges karambol vagy nagyobb fékezés esetén.

Kisgyerekek

Amikor a baba már stabilan ül és elérte a 9-10 kg-ot (gyereküléstől függ), érdemes biztonsági gyermekülésre váltani. Egyrészt ekkorra nagyon kényelmetlenné válhat a kicsi számára a hordozó/kagyló, másrészt sokkal éberebbek már ebben a korban és szívesen nézelődnek, ez pedig gyerekülésben jobban megoldható, hiszen a nekik szánt ülések magasabban helyezkednek el és a menetiránynak megfelelően vannak rögzítve. Ezekből léteznek olyan változatok, amelyek dönthetőek, sőt szűkítővel is rendelkeznek, így akár 9 hónapos kortól is használhatóak.



A biztonsági gyerekülés az autóba rögzíthető hagyományos módon, biztonsági övvel, de jóval modernebb az úgynevezett isofix rendszer, amelynél a gyerekülést az autó karosszériájához csatlakoztatjuk, így akadályozva meg, hogy ütközéskor a gyerekülés kicsavarodjon vagy kirepüljön. Itt nincs lehetőség arra, hogy a rossz rögzítés miatt az ülés elmozduljon, így ebből a szempontból az isofix biztonságosabbnak mondható, mint a hagyományos, szíjas rögzítés.



Biztonsági öv szempontból léteznek olyan ülések, ahol az autó biztonsági övével fixáljuk a gyermeket és olyanok is, amelyek saját, általában ötpontos rögzítőrendszerrel rendelkeznek. Kisebb gyerekeknél mindenképpen az utóbbi ajánlatos, mivel a szakértők szerint ez biztosítja a legnagyobb védelmet a gyermeknek, ugyanakkor nagyobbaknál kényelmetlen lehet ez a megoldás, náluk már alkalmazható a gyerekülés/ülésmagasító+sima biztonsági öv kombináció is.

Néhány tipp az autósülés vásárlásához