Rendhagyó földrajzi kvíz: ha több, mint 9 pontod lesz, a Föld leginteligensebbjei közé tartozol

teszt Föld kvíz gps
Csére Erik
2025.08.22.
Elég okosnak érzed magad? Ez a földrajzi kvíz nem kegyelmez: ha nem szerzel 9 pontot, hivatalosan is GPS-függő turistának minősülsz.

A világ tele van olyan földrajzi csodákkal, amik még a legmagabiztosabb geográfusokat is megizzasztják. Ez nem középsikolásoknak való teszt! Sokkal furmányosabb kérdésekkel készültünk, mint, hogy melyik az ország legmamagasabb pontja. Ha sikerül 9 pont fölé kerülnöd, akkor nemcsak a barátaid előtt villoghatsz, hanem hivatalosan is a Föld szellemi elitjébe lépsz, ellenkező esetben GPS-függő turista maradsz. Készülj fel egy kis agytornára – mert most eből a földrajzi kvízből kiderül, mennyire vagy igazán otthon abban a világban, amiben élsz. 

térkép, földrajzi kvíz
Te tudod, mi hol van? Töltsd ki a földrajzi kvízt és kiderül!
Forrás: The Image Bank RF

Íme a földrajzi kvíz, ami megmozhatja az agytekervényeid

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Melyik ország fővárosa a kakukktojás?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Hol található a világ leghosszabb folyója?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Melyik országban van a legtöbb időzóna?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Melyik ország zászlaján van fegyver?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Melyik országban található a világ legnagyobb sivataga?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Hány ország található Dél-Amerikában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Melyik városban van a világ legforgalmasabb reptere?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Melyik országban található Machu Picchu?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Mi a Föld legnépesebb városa a teljes agglomerációt nézve?

 

