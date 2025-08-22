Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyilkosság

Hatalmas fordulat a Menendez-ügyben: nem az történt Erik Menendez meghallgatásán, amire mindenki számított

gyilkosság Lyle és Erik Menendez börtön
Life.hu
2025.08.22.
A Menendez testvérek 1989-ben sokkolták Amerikát, amikor megölték szüleiket, José és Kitty Menendezt Beverly Hills-i villájukban. A két fiú azzal védekezett, hogy apjuk évekig szexuálisan zaklatta őket, ám az ügyészek szerint a brutális gyilkosságok hátterében a többmillió dolláros örökség állt.

A testvérpár 1996-ban kapott életfogytiglani börtönbüntetést, eredetileg a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Idén májusban azonban egy Los Angeles-i bíró enyhítette a büntetést, így jogosulttá váltak a meghallgatásra. A most 54 éves Erik Menendez csütörtökön, videókapcsolaton keresztül jelent meg a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság előtt.

A Menendez testvérek tárgyalása Los Angelesben 994. március 9-én - balról jobbra : Erik Menendez, az ügyvéd, Leslie Abramson és Lyle Menendez.
A Menendez testvérek tárgyalása Los Angelesben 994. március 9-én - balról jobbra : Erik Menendez, az ügyvéd, Leslie Abramson és Lyle Menendez.
Forrás: Sygma

Erik Menendez nem szabadulhat

Nagy meglepetésre a bizottság elutasította Erik Menendez kérelmét, nem kerülhet szabadlábra. „Bár tiszteletben tartjuk a döntést, a mai eredmény természetesen csalódást okozott” – közölte a testvérek szóvivője. – „De az Erikbe vetett hitünk töretlen, bűnbánata és fejlődése önmagáért beszél. Továbbra is reméljük, hogy hamarosan hazatérhet.”

Az ügyészség ezzel szemben üdvözölte a határozatot. Nathan J. Hochman Los Angeles megyei kerületi ügyész úgy fogalmazott: „A döntés igazságot szolgáltat José és Kitty Menendez számára, akik a fiaik által elkövetett brutális gyilkosságok áldozatai lettek.”

A 36 éve tartó börtönlét után Erik legközelebb három év múlva kérheti újra szabadlábra helyezését. Testvére, a 57 éves Lyle Menendez pénteken áll a feltételes szabadlábra helyezési bizottság elé.

A Menendez-ügy az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb bűneseteként vonult be a történelembe, a tárgyalásokat annak idején élőben közvetítették.

Kizsákmányoló és ízléstelen? Sorozat készül John F. Kennedy és Carolyn Bessette szerelméről: a rajongók már az előzetesek alapján utálják - Fotók

Nyolcrészesre tervezett sorozat készül a kilencvenes évek legendás szerelmespárjáról. John F. Kennedy és Carolyn Bessette drámája már a megjelenése előtt sok kritikát kapott, a kommentelők nem győzik sorolni a hibákat.

Súlyos állapotba került Erik Menendez – A család feltételes szabadlábra helyezését kéri

A kilencvenes évek egyik leghírhedtebb bűnügye új fordulatot vett. Erik Menendez most az életéért küzd.

Erik és Lyle Menendez heteken belül szabadulhatnak a börtönből

A testvérek néhány héten belül kiszabadulhatnak a börtönből, amint végre megkezdődik az ügyük újratárgyalása. Sajnos a tárgyalást ugyan el kellett napolni az erdőtüzek miatt, de az ügyvédek szerint nagyon jó kilátásaik vannak a Menendez fivéreknek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu