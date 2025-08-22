Hatalmas fordulat a Menendez-ügyben: nem az történt Erik Menendez meghallgatásán, amire mindenki számított

A testvérpár 1996-ban kapott életfogytiglani börtönbüntetést, eredetileg a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Idén májusban azonban egy Los Angeles-i bíró enyhítette a büntetést, így jogosulttá váltak a meghallgatásra. A most 54 éves Erik Menendez csütörtökön, videókapcsolaton keresztül jelent meg a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság előtt.
Nagy meglepetésre a bizottság elutasította Erik Menendez kérelmét, nem kerülhet szabadlábra. „Bár tiszteletben tartjuk a döntést, a mai eredmény természetesen csalódást okozott” – közölte a testvérek szóvivője. – „De az Erikbe vetett hitünk töretlen, bűnbánata és fejlődése önmagáért beszél. Továbbra is reméljük, hogy hamarosan hazatérhet.”
Az ügyészség ezzel szemben üdvözölte a határozatot. Nathan J. Hochman Los Angeles megyei kerületi ügyész úgy fogalmazott: „A döntés igazságot szolgáltat José és Kitty Menendez számára, akik a fiaik által elkövetett brutális gyilkosságok áldozatai lettek.”
A 36 éve tartó börtönlét után Erik legközelebb három év múlva kérheti újra szabadlábra helyezését. Testvére, a 57 éves Lyle Menendez pénteken áll a feltételes szabadlábra helyezési bizottság elé.
A Menendez-ügy az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb bűneseteként vonult be a történelembe, a tárgyalásokat annak idején élőben közvetítették.
