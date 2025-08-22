Meghan Markle sokkolta rajongóit — Olyat árult el Harry hercegről, amire senki nem számított

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.22.
A sussexi hercegné betekintést engedett a Szeretettel, Meghan című műsor második évadába. A klipben Meghan Markle azt is elárulja, milyen is valójában Harry herceggel élni.

Meghan Markle főző- és életmódműsorának új évada néhány napon belül felkerül a Netflixre. Bár a Szeretettel, Meghan első évadát a kritikusok lehúzták, a streamingcsatorna bizalmat szavazott Harry herceg feleségének, és elkészítették a második évadot is. Ebbe engedett betekintést most a sussexi hercegné, nem titkolva, hogy férje és ő nem mindenben gondolkodnak ugyanúgy. 

Meghan Markle Harry hercegről árult el titkokat
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle nem minden tulajdonságáért rajong Harry hercegnek

Meghan az Instagramon osztotta meg az előzetest , és ezt írta: „A legjobb pillanatok arra valók, hogy megosszuk őket. A Szeretettel, Meghan augusztus 26-án tér vissza a @netflixre”.

A hírességekkel teli műsor előzetesében Meghan Markle főz, agyagozik kertészkedik, ahogy az első évadban a barátaival is tette. A videó végén őszintén beszélget a híres séffel, José Andrésszel, akinek bevallja, hogy Harry herceg ízlése és az övé nem feltétlenül egyezik. A sussexi hercegné azt mondja a világhírű szakácsnak: „Tudod, ki nem szereti a homárt? A férjem”. Mire José Andres így válaszol: „És te hozzámentél feleségül???”. Ezen Meghan egy hatalmasat nevet, és ezzel vége is a trailernek. 

A közösségi médiában, ahol sokan csak a híres vendégekre fókuszáltak, akadtak, akik Meghan vallomásán, azaz Harry herceg ízlésén döbbentek meg. Hiszen, ki ne szeretné a homárt..

