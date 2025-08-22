Károly király álláshirdetést tett közzé: milliókat kereshetsz az uralkodó asszisztenseként

Sosem volt még ilyen egyszerű bekerülni a királyi család dolgozói közé: a Buckingham palota hivatalos weboldalán álláshirdetést tett közzé Károly király magántitkársága. Az kiírás szerint az uralkodó egy királyi programokért felelős asszisztenst keres. A leendő alkalmazottnak az lesz a fő feladata, hogy szervezze az uralkodó hétköznapjait, és a nyilvános megjelenéseit. A pozícióért évente 40 ezer fontot kínálnak - ez körülbelül 18,3 millió forintnak felel meg. Csak összehasonlításképpen: a brit átlagbér évente bruttó 36 ezer 700 font.

III. Károly király személyi új asszisztens keres

Forrás: AFP

Károly király és Kamilla királyné lenne az új alkalmazott főnöke

A Mirror számolt be a munkalehetőség részleteiről. Mint írták, a szerződés 12 hónapra szól, határozott időre, és heti 37,5 órás munkavégzést foglal magába. Az asszisztens novemberben kezdhetne. A munkakörébe a rendezvények és hivatalos megjelenések szervezése mellett a sajtókérdések kezelése is beletartozna.

A csapatunk új tagjának feladata Őfelsége megjelenéseinek szervezése, az utazásainak koordinálása, az eligazítások és megbízások zökkenőmentes lebonyolítása lesz. Az általunk keresett pályázó változatos programszervezői kézségekkel rendelkezik, képes önállóan belföldi- és külföldi utak megtervezésére és megszervezésére. Emellett aprólékos, jó problémamegoldó képességekkel rendelkezik, és kommunikatív. A fizetésen felül kiváló nyugdíjprogramot biztosítunk a dolgozóink számára, és 20%-os kedvezményt a királyi család Trust üzleteiben.

- olvasható az álláshirdetésben.