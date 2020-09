Magyarországon 2020-ban eddig 44 832 pár mondta ki a boldogító igent, ez 1363-mal több, mint tavaly. Pedig ebben az évben sokaknak át kellett szerveznie a nagy napot a koronavírus miatt. Volt, aki áttette az esküvőt jövőre, de nagy részük nem akart ennyit várni, és úgy döntöttek, inkább nyár végén vagy ősszel kelnek egybe.

„Soha ilyen sűrű nem volt még az októberem, mint most. Nagyon sok pár halasztotta a lagziját tavaszról őszre a koronavírus okán, főként a násznép miatt" – mesélte a Ripostnak Horváth Szilárd ceremóniamester.

Felföldi Anna lányának is későbbre kellett tolnia a házasságkötés dátumát, és ugyan kevesebben jöttek el, de így is szuper esküvőt tartottak. A nászút után azonban jött a két hét karantén.

„Már egy éve szervezték a lányomék az esküvőt, több mint száz vendéget terveztek, nem volt egyszerű mindent gyorsan újraszervezni. Végül kevesebb vendéget hívtak, volt, aki külföldről nem is tudott eljönni, és szabad téren tartották a polgári szertartást, de minden remekül sikerült. A nászutat is többször átszervezték, végül úgy tudtak hazajönni, hogy két hétre karanténba mentek, mézeskaranténba, ahogy én hívom. A lányom két barátnője is most ment férjhez, szintén sok mindent át kellett szervezniük. Az biztos, hogy emlékezetesek lesznek az idei esküvők!"

A ceremóniamester szerint a párok nagyon ügyelnek a biztonságra a lagzikon.

„Az a tapasztalatom, hogy a párok nem akarják már tovább halogatni az esküvőt, inkább felelősen szervezik meg. Lemondanak a menyasszonytáncról, a köszöntésnél pedig ölelkezés és puszi helyett pacsiznak. Gyerekeket most nemigen hoznak, aki külföldön volt, az teszteket csináltat. Volt olyan 120 fős lagzi, amire a vírushelyzet miatt végül 75-en jöttek el, de nem volt sértődés, mégis jó volt a hangulat." – mesélte Horváth Szilárd.

Hozzátette, az este 11 órás záróra ellenére is bevállalják a lakodalmakat, úgy hogy már délben egybekelnek, hogy több idő jusson a mulatságra.