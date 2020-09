Ahogy azt korábban megírtuk, Tóth Andi és Szabó Ádám is versenyeznek a Sztárban sztár című műsorban, ám már nem egy párként, hanem külön-külön. Azt nem tudni, hogy a pár miért döntött a szakítás mellett, Andi azonban nem titkolja, mennyire nem kedveli egykori szerelmét.

Viszont úgy tűnik, Ádám sem tekint már vissza a múltba: többeknek is feltűnt, mennyire forró a hangulat közte és a Sztárban sztár koreográfusa, Szabó Anikó között. A csinos művésznő a TV2 kérdésére elárulta, mi is van közöttük pontosan:

"Fiatal még, most jött ki egy kapcsolatból, és én azt látom, hogy ő most élvezi ezt a szituációt. Én nagyon szeretem az Ádit, ő is engem. Nyilván férfi, én pedig egy nagyon csinos nő vagyok... De semmi több. Nagyon szeretem őt. Az alázatát, a nagy szívét, a lelkét, és ahogy ehhez az egészhez hozzááll. De semmi több részemről" - mondta Anikó.