Egyértelmű: ha teheted, válaszd a frisset!

Akik nagyon odafigyelnek az egészségükre, azok egészen biztos a friss termékeket helyezik előtérbe. Egy napon, természetes körülmények között érett gyümölcs vagy zöldség sokkal több értékes vitamint és tápanyagot tartalmaz, mint a féléretten leszedett, hosszan szállított, majd utóérlelt társai. Amíg az idénygyümölcsök esetén a csapadék, a napfény biztosítja az érést, a szezonon kívüli termékek esetében csak mesterségesen érlelt gyümölcsöket fogyasztunk, amelynek az élettani hatásai sokkal rosszabbak.

Fagyasztott zöldség és gyümölcs: egy teljesen jó kompromisszum

Ha nem szezonális zöldséget és gyümölcsöt veszünk, hiába van belőle friss is a polcon, jobban járunk, ha a fagyasztottat választjuk. Ezek ugyanis szigorú ellenőrzési és előkészítési eljárásokon mennek keresztül, és az általános gyakorlat szerint a leszedésüket, betakarításukat követően rendkívül rövid időn belül fel is dolgozzák ezeket. Így a minimumra csökkentik azon tápanyagok mennyiségét, melyek elvesznek a feldolgozási eljárás során. Tehát ha télen is megkívánod a málnát, epret, áfonyát, spenótot vagy brokkolit, bátran vedd meg a mélyhűtött verziót, ezek semmi adalékanyagot nem tartalmaznak, viszont a hasznos tápanyagokat megtalálod benne.

Vésztartalék lehet a konzerv

Bár konzerv és konzerv között is hatalmas különbségek vannak, jellemzően nem a legegészségesebb termékkel van dolgunk. A feldolgozott és konzerv ételekben túlságosan is magas lehet a só- és cukortartalom, különböző adalékanyagokkal ízesítik és tartósítják, és nem túl bizalomgerjesztő az összetételét tekintve az sem, hogy évekig elállnak. Ez utóbbi persze előny is lehet. Tehát azt nem javasoljuk, hogy konzervhegyekkel vedd körbe magad, de a kedvenceidből vésztartalékként nyugodtan szerezz be néhányat.