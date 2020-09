Többnyire szexi fotókat szokhattunk meg Horváth Évától, aki még anyukaként is iszonyú dögös. De úgy tűnik, a sztárnak a humora is rendben van, mivel legutóbb egy nem túl előnyös fotót is posztolt magáról.

Éva egy filter segítségével zöldfejű, krumpliorrú boszorkánnyá változott, még egy klasszikus boszikalap is került a fejére.