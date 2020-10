Köztudott, hogy II. Erzsébet szereti az erős, feltűnő színeket. De nem minden árnyalat juthat be a királyi gardróbba, aminek nagyon is érthető okai vannak.

Világos rózsaszín, élénkzöld vagy napsárga - a ruhái színeit illetően a királynő sosem finomkodik. Nincs olyan árnyalat, ami túl feltűnő lenne számára, nincs olyan szín, amit túl harsánynak ítélne. De nem minden szín kerülhet be a királyi gardróbba, van egy, ami a Erzsébet királynő szabóinak tiltólistás.

"... akkor senki sem tudná, hogy ki vagyok'



Robert Hardmann, a "Mi királynőnk" című életrajzi könyvében azt írja, hogy bézs színű ruhákban sosem fogjuk látni II. Erzsébetet. Idézi is a királynőt, aki egyszer ezt mondta: "Soha nem viselnék bézs színt, mert akkor senki sem tudná, hogy ki vagyok." És ha alaposan meggondoljuk, igaza is lehet. A királynő ugyanis nem véletlenszerűen választja ki a ruháit a nyilvános megjelenéseihez. Minden ruha eszköz. Az utolsó sor legutolsó alattvalójának is fel kell ismernie a királynőt, az uralkodónak messziről látszania kell. Egy olyan egyszerű szín, mint a bézs, elveszne a tömegben. Azonban ez nem azt jelenti, hogy Erzsébet királynő teljesen ki is törli ezt az árnyalatot a gardróbjából. A hétköznapokban sokszor visel földszínű, szolid darabokat.



Mit nem szeret Katalin?

Katalin hercegné is szívesen visel színeket, de míg a királynő az élénk színek teljes repetoárját felvonultatja, addig Katalin a narancssárgát teljesen kizárta a gardróbjából. Nem szereti ezt a színt, meggyőződése, hogy nem áll jól neki és a fotókon sem mutat jól. Azt suttogják, hogy Meghan Markle, Katalin sógornője is pont ezen a véleményen van.