Az a városi legenda járja, hogy a nők bőre akkor a legszebb, amikor éppen kisbabát várnak. Ám akadnak olyan dolgok, amelyekre a terhesség alatt is érdemes odafigyelni, ha a valóban szép és egészséges bőrkép a cél.

Nagyon sok nő bőre lesz szebb és egészségesebb a terhesség alatt, amely a hormonális változásoknak köszönhető. Ez azonban nem törvényszerű, hiszen amíg egyesek selymes, üde és ragyogó arcról számolnak be a várandósság alatt, addig mások pattanásokat, májfoltokat vélnek felfedezni magukon, ráadásul többeket is érint ebben az időszakban a bőrviszketés, az ekcéma és persze a terhességi csíkok kialakulása is.



Mit lehet tenni, ha a várandósság nem szépíti meg a bőrt... sőt?

A pattanásokkal legjobb szakképzett kozmetikushoz fordulni, ő ugyanis nem csak megszabadít a kis csúfságoktól, de azt is tudja, hogy milyen készítményeket érdemes használni a 9 hónap alatt, amelyek gátolják a kellemetlen pöttyök megjelenését, ugyanakkor biztonságosan alkalmazhatóak várandósan is.





A májfoltok általában a homlokon, orcán jelennek meg és nagyon változó, hogy elmúlnak-e a szülést követően vagy sem, így a legjobb módszer a megelőzés. Érdemes a reggeli rutin részévé tenni a minimum 30 faktoros fényvédő használatát, ezzel ugyanis jó eséllyel meggátolható a barna foltok kialakulása.





A terhességi csíkok mind a terhesség alatt, mind pedig a szülést követően megjelenhetnek. Ennek oka, hogy a bőr szerkezete nem tudja követni a gyors méretváltozást, s így az elasztin- és kollagénállomány visszafordíthatatlan károkat szenved. A kialakult striákkal nagyon nehéz érdemben mit kezdeni, teljesen eltüntetni őket szinte lehetetlenség, így inkább a megelőzésre kell itt is hangsúlyt fektetni. Jó tesz, ha a kismama minden reggel és este átmasszírozza az érintett területeket valamilyen tápláló krémmel vagy olajjal, így tartva rugalmasan a bőrt. A masszázs serkenti a helyi vérkeringést, így növeli a szövetek ellenállóképességét, a krémek, olajok pedig fokozzák ezt a hatást.