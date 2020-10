Közel két évig alkotott egy párt Pintácsi Vikin és Závodi Attila, sajnos azonban kapcsolatuk zátonyra futott. Az énekesként és fotósként is ismert Viki most először mesélt arról, hogyan éli meg a szingliséget.

Nagy volt közöttük a szerelem, de végül mégsem találták meg egymás mellett a hosszútávú boldogságot. Sokan ilyenkor magukba roskadnak, Viki azonban nem tört össze. A lehetőségekhez képest igyekszik jól érezni magát.

"Nemrég írt egy hölgy, hogy megkérdezze, minek köszönhetem, hogy ilyen jól festek a legutóbb feltöltött fotóimon. Elárultam neki, hogy dolgozom magamon testileg-lelkileg-szellemileg, mellesleg pedig szingli vagyok. Egyből rávágta, hogy sejtette, szerinte azok a hölgyek festenek ennyire jól, mint én most, akik szinglik. Én azonban hiszek abban, hogy egy másik féllel harmóniában is lehet kiegyensúlyozott valaki" - mondta Viki, aki most jelenleg nem vágyik kapcsolatra, mégis pontosan tudja, milyen férfi mellett lehetne újra boldog.

"Egyáltalán nem ragaszkodom ahhoz, hogy a párom is zenész legyen. Persze, ez egy remek kapocs tud lenni, de ez nem fő szempont. Számomra fontos a kémia, hogy meglegyen a kapcsolódás testi-lelki értelemben. Én különösen duális vagyok, megjelennek bennem a szélsőségek, méghozzá nagyon erősen. Egyszerre tudok egy otthonteremtő, gyöngéd, befogadó nő lenni és emellett egy nagyon határozott, céltudatos, extrovertált, impulzív személyiség is. Ezt el kell tudni „viselni", nagyon karakán pasi kell mellém, akinek ez a két pólus és annak váltakozása nem probléma" - tette hozzá a Sláger TV Drága családom című műsorban az énekesnő.