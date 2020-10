A focista elárulta, hogy nem csak a karrierjében szeretne hatalmas változásokat, hanem a magánéletében is, hiszen feleségül szeretné venni menyasszonyát, Róka Adriennet.

„Igazi nagy lagzit szeretnénk, ahol minden barátunk ott van, de ez óriás előkészületeket igényel" - árulta el a Hot! magazinnak Kabát, aki azt is hozzátette, hogy hamarosan kitűzik a pontos időpontot is.

A műsorvezetőként is szárnyait bontogató futballista mesélt a Nyerő Páros forgatásáról is, amelynek minden egyes percét imádta.

„Én is csak aznap tudtam meg a feladatokat, de így is jól szórakoztunk Balázzsal, és egy percet sem unatkoztunk. Persze, halálra szívatott, de ez nem szokatlan tőle" – mesélte Peti, akinek egyik nagy álma, hogy egyszer majd ő is önálló műsort vezet, de addig is igyekszik tanulni a tévés szakemberektől.