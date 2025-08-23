A lány, aki az egész világot elkápráztatta: Stephen Hawkingnál és Albert Einteinnél is okosabb

Képzeld el, hogy mások három tantárgyból érettségiznek, te pedig huszonháromból. Mahnoor Cheemáé megcsinálta: 23 A-level vizsgát (vagyis érettségi vizsga) tett le, ami bőven meghaladja a brit érettségi követelményeit. Mahnoor nemcsak hogy mindenből kitűnő, de még az IQ-ja is magasabb, mint Stephen Hawkingé vagy Einsteinné volt. Na de mit lehet tudni erről az ifjú zseniről?
Mahnoor Cheemáé egy 18 éves brit diáklány, aki mindenkit ledöbbentett az érettségin nyújtott teljesítményével. Az Egyesült Királyságban az „A-level” vizsga olyan, mint nálunk az érettségi – csak épp még nagyobb tétje van: teljes mértékben ezen múlik, melyik egyetemre vesznek fel. A diákok általában három tárgyat választanak, néha négyet, de ezekkel is küszködnek. Mahnoor a vizsgák mennyiségét nem találta elég nagy kihívásnak, ezért ő 31 tárgyból akart érettségit tenni. Ez ugyan elvileg lehetséges is lett volna, de a saját iskolája, a londoni Henrietta Barnett School nem támogatta, hogy ennyire leterhelje magát. Végül „csak” 23 tárgyból tudott levizsgázni.
Mahnoor, a brit csodagyerek mindig is orvos akart lenni, és ez az álma már biztos teljesülni fog, mivel feltétel nélküli ajánlatot kapott az Oxfordi Egyetemtől. Vagyis biztosan felveszik, függetlenül attól, hogyan sikerültek a vizsgái. Ez óriási dolog, hiszen Oxford a világ egyik legrangosabb egyeteme, ahol még a legtehetségesebbek is megizzadnak a felvételin. Mint kiderült, Mahnoor az IQ-teszteken 161 pontot ért el, ami egy ponttal magasabb, mint Albert Einstené és Stephen Hawkingé volt. Összehasonlításképpen az átlag IQ 100 körül van. Ez az érték a pszichológusok szerint már a „zseni” kategória. És hogy mennyire komolyan gondolja a tanulást, azt a múltja is mutatja: hatévesen már végigolvasta a Harry Potter összes kötetét, tizenegy évesen pedig kívülről tudta az Oxford English Dictionaryt.
A története persze megosztó. Egyesek szerint inspiráló, hogy rengeteg munkával és szorgalommal mindent el lehet érni. Mások viszont úgy gondolják, irreális nyomást helyez magára – és talán nem is egészséges ekkora terhet cipelni 18 évesen. Sokan képtelenek lennének ennyi magolásra, de Mahnoornak ez meg sem kottyant. Elárulta a titkát is: „A kiégés szerintem választás kérdése. Ha élvezed, amit csinálsz, nem lehet benne kiégni. Három tantárgyból érettségizni nekem unalmas lett volna.”
Egy dolog biztos: Mahnoor Cheema neve mostantól nemcsak a brit oktatási rendszer történetébe íródik be, sokak meg fogják jegyezni, mint a lányt, aki még Hawkingot is „lepipálta” IQ-ban.
