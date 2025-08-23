A lány, aki az egész világot elkápráztatta: Stephen Hawkingnál és Albert Einteinnél is okosabb

Képzeld el, hogy mások három tantárgyból érettségiznek, te pedig huszonháromból. Mahnoor Cheemáé megcsinálta: 23 A-level vizsgát (vagyis érettségi vizsga) tett le, ami bőven meghaladja a brit érettségi követelményeit. Mahnoor nemcsak hogy mindenből kitűnő, de még az IQ-ja is magasabb, mint Stephen Hawkingé vagy Einsteinné volt. Na de mit lehet tudni erről az ifjú zseniről?

Mahnoor Cheemáé, a 18 éves zseni

Forrás: Northfoto

Mahnoor Cheemáé egy 18 éves brit diáklány, aki mindenkit ledöbbentett az érettségin nyújtott teljesítményével. Az Egyesült Királyságban az „A-level” vizsga olyan, mint nálunk az érettségi – csak épp még nagyobb tétje van: teljes mértékben ezen múlik, melyik egyetemre vesznek fel. A diákok általában három tárgyat választanak, néha négyet, de ezekkel is küszködnek. Mahnoor a vizsgák mennyiségét nem találta elég nagy kihívásnak, ezért ő 31 tárgyból akart érettségit tenni. Ez ugyan elvileg lehetséges is lett volna, de a saját iskolája, a londoni Henrietta Barnett School nem támogatta, hogy ennyire leterhelje magát. Végül „csak” 23 tárgyból tudott levizsgázni.

Teljesült Mahnoor oxfordi álma

Mahnoor, a brit csodagyerek mindig is orvos akart lenni, és ez az álma már biztos teljesülni fog, mivel feltétel nélküli ajánlatot kapott az Oxfordi Egyetemtől. Vagyis biztosan felveszik, függetlenül attól, hogyan sikerültek a vizsgái. Ez óriási dolog, hiszen Oxford a világ egyik legrangosabb egyeteme, ahol még a legtehetségesebbek is megizzadnak a felvételin. Mint kiderült, Mahnoor az IQ-teszteken 161 pontot ért el, ami egy ponttal magasabb, mint Albert Einstené és Stephen Hawkingé volt. Összehasonlításképpen az átlag IQ 100 körül van. Ez az érték a pszichológusok szerint már a „zseni” kategória. És hogy mennyire komolyan gondolja a tanulást, azt a múltja is mutatja: hatévesen már végigolvasta a Harry Potter összes kötetét, tizenegy évesen pedig kívülről tudta az Oxford English Dictionaryt.

Hogyan tudta megcsinálni?

A története persze megosztó. Egyesek szerint inspiráló, hogy rengeteg munkával és szorgalommal mindent el lehet érni. Mások viszont úgy gondolják, irreális nyomást helyez magára – és talán nem is egészséges ekkora terhet cipelni 18 évesen. Sokan képtelenek lennének ennyi magolásra, de Mahnoornak ez meg sem kottyant. Elárulta a titkát is: „A kiégés szerintem választás kérdése. Ha élvezed, amit csinálsz, nem lehet benne kiégni. Három tantárgyból érettségizni nekem unalmas lett volna.”