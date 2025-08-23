Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vizsga

A lány, aki az egész világot elkápráztatta: Stephen Hawkingnál és Albert Einteinnél is okosabb

Northfoto - SWNS
vizsga Mahnoor Cheema történet
Csére Erik
2025.08.23.
A brit lányt egyből felveték az Oxfordra. Mahnoor Cheemáé az IQ-tesztje szerint legalább akkora zseni, mint Hawking vagy Einstenin volt.

Képzeld el, hogy mások három tantárgyból érettségiznek, te pedig huszonháromból. Mahnoor Cheemáé megcsinálta: 23 A-level vizsgát (vagyis érettségi vizsga) tett le, ami bőven meghaladja a brit érettségi követelményeit. Mahnoor nemcsak hogy mindenből kitűnő, de még az IQ-ja is magasabb, mint Stephen Hawkingé vagy Einsteinné volt. Na de mit lehet tudni erről az ifjú zseniről?

zseni, Mahnoor Cheemáé
Mahnoor Cheemáé, a 18 éves zseni
Forrás:  Northfoto 

Mahnoor Cheemáé, a 18 éves brit zseni

Mahnoor Cheemáé egy 18 éves brit diáklány, aki mindenkit ledöbbentett az érettségin nyújtott teljesítményével. Az Egyesült Királyságban az „A-level” vizsga olyan, mint nálunk az érettségi – csak épp még nagyobb tétje van: teljes mértékben ezen múlik, melyik egyetemre vesznek fel. A diákok általában három tárgyat választanak, néha négyet, de ezekkel is küszködnek. Mahnoor a vizsgák mennyiségét nem találta elég nagy kihívásnak, ezért ő 31 tárgyból akart érettségit tenni. Ez ugyan elvileg lehetséges is lett volna, de a saját iskolája, a londoni Henrietta Barnett School nem támogatta, hogy ennyire leterhelje magát. Végül „csak” 23 tárgyból tudott levizsgázni.

Teljesült Mahnoor oxfordi álma

Mahnoor, a brit csodagyerek mindig is orvos akart lenni, és ez az álma már biztos teljesülni fog, mivel feltétel nélküli ajánlatot kapott az Oxfordi Egyetemtől. Vagyis biztosan felveszik, függetlenül attól, hogyan sikerültek a vizsgái. Ez óriási dolog, hiszen Oxford a világ egyik legrangosabb egyeteme, ahol még a legtehetségesebbek is megizzadnak a felvételin. Mint kiderült, Mahnoor az IQ-teszteken 161 pontot ért el, ami egy ponttal magasabb, mint Albert Einstené és Stephen Hawkingé volt. Összehasonlításképpen az átlag IQ 100 körül van. Ez az érték a pszichológusok szerint már a „zseni” kategória. És hogy mennyire komolyan gondolja a tanulást, azt a múltja is mutatja: hatévesen már végigolvasta a Harry Potter összes kötetét, tizenegy évesen pedig kívülről tudta az Oxford English Dictionaryt.

Hogyan tudta megcsinálni?

A története persze megosztó. Egyesek szerint inspiráló, hogy rengeteg munkával és szorgalommal mindent el lehet érni. Mások viszont úgy gondolják, irreális nyomást helyez magára – és talán nem is egészséges ekkora terhet cipelni 18 évesen. Sokan képtelenek lennének ennyi magolásra, de Mahnoornak ez meg sem kottyant. Elárulta a titkát is: „A kiégés szerintem választás kérdése. Ha élvezed, amit csinálsz, nem lehet benne kiégni. Három tantárgyból érettségizni nekem unalmas lett volna.”

Egy dolog biztos: Mahnoor Cheema neve mostantól nemcsak a brit oktatási rendszer történetébe íródik be, sokak meg fogják jegyezni, mint a lányt, aki még Hawkingot is „lepipálta” IQ-ban.

5 dolog, amiben a Z generációsok hatalmasat tévednek

A Z generáció imádja azt hinni, hogy mindenre tudja a választ, de néha orbitálisat téved.

A Halál már a Földön jár – Minket is földre vitt az Alien-sorozat

Ennyire még senki soha nem várt egy halálos csapást, mint az Alien-rajongók. Ha nyitott vagy, téged is elragad!

4 titkos részlet, amit biztos, hogy te sem vettél észre a Wednesdayben

Nem csak Nevermore falai vannak tele rejtélyekkel, de a díszletek maguk is titkok őrzői. Minden apró részlet fontos, ám ezeket a legnagyobb rajongók is hajlamosak elszalasztani.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu