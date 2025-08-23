Haláli statisztika: Nem is gondolnád évente hány emberrel végez kókuszdió

Sokak szerint a statisztika a legunalmasabb tantárgy a világon, ám meglehet, hogy csupán a kutatás tárgya érdektelen. Például számos olyan, elborult halálozási módról készült kimutatás, hogy az ember akaratlanul elgondolkodik rajta, nem valami bizarr szimulációban ragadt-e benne. Összeszedtünk 5 akár Darwin-díjasnak is beszámítható halálozási statisztikát.

Számos furcsa ok vezet emberek halálához - Az ételautomata statisztikailag veszélyesebb, mint a cápatámadás.

5 Darwin-díjas halálozási statisztika

1. Selfie általi halál – 259 haláleset

Egy statisztika szerint 2011 és 2017 között mintegy 259 ember lelte halálát szelfizés közben, mely legtöbbször figyelmetlenség miatt következik be. A legtöbb ilyen eset India, Pakisztán, Oroszország és az Egyesült Államok területén történik, néhány helyen pedig odáig fajult a helyzet, hogy külön tiltó táblákat kellett kihelyezni a balesetek megelőzése érdekében. Szelfizés közben mintha kikapcsolna a természetes életösztön, sokszor a halál pillanata is megörökítésre kerül.

Egy Chilében utazó belga turista egyszer egy híres gejzírrel akart fotózkodni, azonban figyelmetlenül hátra lépett, egyenesen bele a forró vízbe, melyben azonnal halálát lelte.

2. Gyilkos kókuszdiók – 10-20 haláleset évente

Félig-meddig városi legendának számít a trópusi országokban a kókuszdió általi halál. Amikor a gigantikus mag lehullik a földre és fejbe kólintja az arra tévedt jobb sorsa érdemes embert, komoly sérüléseket okozhat, melyek nem egyszer halálos kimenetelűek. Ez olyan jelentős probléma, hogy egyes hawaii strandokon többnyelvű táblák figyelmeztetik a turistákat a gyilkos kókuszokra, Ausztrália Queensland tartományában pedig nemes egyszerűséggel kitelepítették a kókuszpálmát a partokról. A statisztikák szerint évi 10-20 ember veszti életét ily módon.

3. Fűnyíró – 90 haláleset évente (Egyesült Államok)

Egy 2020-as halálok statisztika szerint éves szinten 90 ember leli halálát átlagosan fűnyíró miatti balesetben, mellyel magasan beelőzik a kígyómarásos eseteket is. Legtöbbször nem is a fűnyíró használója, hanem egy harmadik személy az áldozat, a 18 év alattiak pedig nagy hányadát teszik ki a statisztikának.