Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat Bence

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
statisztika

Haláli statisztika: Nem is gondolnád évente hány emberrel végez kókuszdió

halál, kókuszdió veszély, tábla
Shutterstock - Nicholas Floyd
statisztika halál Darwin-díj
Bába Dorottya
2025.08.23.
Az emberek olykor egészen meghökkentő balesetek következtében távoznak. Bizonyos halálozási statisztikákat látva komoly aggályok merülnek fel az emberiség jövőjét illetően.

Sokak szerint a statisztika a legunalmasabb tantárgy a világon, ám meglehet, hogy csupán a kutatás tárgya érdektelen. Például számos olyan, elborult halálozási módról készült kimutatás, hogy az ember akaratlanul elgondolkodik rajta, nem valami bizarr szimulációban ragadt-e benne. Összeszedtünk 5 akár Darwin-díjasnak is beszámítható halálozási statisztikát.

Halál a statisztikákban
Számos furcsa ok vezet emberek halálához - Az ételautomata statisztikailag veszélyesebb, mint a cápatámadás.
Forrás: E+

5 Darwin-díjas halálozási statisztika

1. Selfie általi halál – 259 haláleset

Egy statisztika szerint 2011 és 2017 között mintegy 259 ember lelte halálát szelfizés közben, mely legtöbbször figyelmetlenség miatt következik be. A legtöbb ilyen eset India, Pakisztán, Oroszország és az Egyesült Államok területén történik, néhány helyen pedig odáig fajult a helyzet, hogy külön tiltó táblákat kellett kihelyezni a balesetek megelőzése érdekében. Szelfizés közben mintha kikapcsolna a természetes életösztön, sokszor a halál pillanata is megörökítésre kerül.

Egy Chilében utazó belga turista egyszer egy híres gejzírrel akart fotózkodni, azonban figyelmetlenül hátra lépett, egyenesen bele a forró vízbe, melyben azonnal halálát lelte.

2. Gyilkos kókuszdiók – 10-20 haláleset évente

Félig-meddig városi legendának számít a trópusi országokban a kókuszdió általi halál. Amikor a gigantikus mag lehullik a földre és fejbe kólintja az arra tévedt jobb sorsa érdemes embert, komoly sérüléseket okozhat, melyek nem egyszer halálos kimenetelűek. Ez olyan jelentős probléma, hogy egyes hawaii strandokon többnyelvű táblák figyelmeztetik a turistákat a gyilkos kókuszokra, Ausztrália Queensland tartományában pedig nemes egyszerűséggel kitelepítették a kókuszpálmát a partokról. A statisztikák szerint évi 10-20 ember veszti életét ily módon.

3. Fűnyíró – 90 haláleset évente (Egyesült Államok)

Egy 2020-as halálok statisztika szerint éves szinten 90 ember leli halálát átlagosan fűnyíró miatti balesetben, mellyel magasan beelőzik a kígyómarásos eseteket is. Legtöbbször nem is a fűnyíró használója, hanem egy harmadik személy az áldozat, a 18 év alattiak pedig nagy hányadát teszik ki a statisztikának.

4. Ételautomata veszélyei – 13 ember évente

Amikor az éltető csokiért megyünk az ételautomatához, nem is gondolnánk, hogy az életünkkel játszunk. Pedig ezek a behemót gépek egyes statisztikák szerint évente átlagosan 13 ember életét követelik, ahogy rángatásuk után maguk alá gyűrik áldozatukat. 1978 és ’95 között mintegy 37 jelentett haláleset volt, de sokat javít a Darwin-díjas halálok megítélésén, hogy 2008-ban volt az utolsó ilyen eset.

A javuló tendencia oka lehet, hogy a legtöbb ilyen gépre figyelmeztető matricákat ragasztottak, így többek tudatáig eljuthatott, hogy az automata nem olyan, mint a rostos üdítő, nem éri meg rázni.

5. Végzetes kertipartik – 10-13 ember évente

Az Egyesült Államok statisztikai hivatala szerint évente mintegy 10-13 halálos baleset történik kerti partikon, a sérülések száma pedig 100-200 közé tehető. Ezek a tragédiák a grillezők miatt következnek be, a gyerekek különösen veszélyeztetettek, de gyakoriak a lakástüzek is, melyek több tízmillió dollárnyi kárt okoznak évente. A balesetek megelőzése érdekében a gyártók és önkormányzatok együttes erővel edukálják a családokat.

27 évesen haltak meg: a zenetörténet legrejtélyesebb klubja, aminek Amy Winehouse is tagja lett

Létezik egy klub a Rock n’ Rollon belül, amibe senki sem akar belépni. Ez a hírhedt 27-esek Klubja, melynek tagjai ebben a korban elhunyt zenészek, köreikhez pedig épp 14 éve csatlakozott Amy Winehouse.

A történelem legrövidebb ideig hatalmon lévő uralkodói – 5 kérészéletű uralkodás

Vajon mennyi ideig tarthatott a világ legrövidebb uralkodása? Hónapokig, netalán hetekig? Hiszed vagy sem, a legrövidebb ideig trónon lévő uralkodók hatalmát még órákban sem lehetett mérni.

Horrorfilmek nyárra, ha borzonganál a kánikulában – Ettől az 5 mozitól még a nap is elbújik félelmében

Tűző nap, kánikula, aszály és dögvész – A nyár igenis ijesztő évszak. Nem csoda, hogy a legrémisztőbb horrorok is ekkor játszódnak. Nem hiszed? Hoztunk öt horrorfilmet, melyet nyáron a legjobb nézni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu