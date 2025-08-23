Haláli statisztika: Nem is gondolnád évente hány emberrel végez kókuszdió

Sokak szerint a statisztika a legunalmasabb tantárgy a világon, ám meglehet, hogy csupán a kutatás tárgya érdektelen. Például számos olyan, elborult halálozási módról készült kimutatás, hogy az ember akaratlanul elgondolkodik rajta, nem valami bizarr szimulációban ragadt-e benne. Összeszedtünk 5 akár Darwin-díjasnak is beszámítható halálozási statisztikát.
Egy statisztika szerint 2011 és 2017 között mintegy 259 ember lelte halálát szelfizés közben, mely legtöbbször figyelmetlenség miatt következik be. A legtöbb ilyen eset India, Pakisztán, Oroszország és az Egyesült Államok területén történik, néhány helyen pedig odáig fajult a helyzet, hogy külön tiltó táblákat kellett kihelyezni a balesetek megelőzése érdekében. Szelfizés közben mintha kikapcsolna a természetes életösztön, sokszor a halál pillanata is megörökítésre kerül.
Egy Chilében utazó belga turista egyszer egy híres gejzírrel akart fotózkodni, azonban figyelmetlenül hátra lépett, egyenesen bele a forró vízbe, melyben azonnal halálát lelte.
Félig-meddig városi legendának számít a trópusi országokban a kókuszdió általi halál. Amikor a gigantikus mag lehullik a földre és fejbe kólintja az arra tévedt jobb sorsa érdemes embert, komoly sérüléseket okozhat, melyek nem egyszer halálos kimenetelűek. Ez olyan jelentős probléma, hogy egyes hawaii strandokon többnyelvű táblák figyelmeztetik a turistákat a gyilkos kókuszokra, Ausztrália Queensland tartományában pedig nemes egyszerűséggel kitelepítették a kókuszpálmát a partokról. A statisztikák szerint évi 10-20 ember veszti életét ily módon.
Egy 2020-as halálok statisztika szerint éves szinten 90 ember leli halálát átlagosan fűnyíró miatti balesetben, mellyel magasan beelőzik a kígyómarásos eseteket is. Legtöbbször nem is a fűnyíró használója, hanem egy harmadik személy az áldozat, a 18 év alattiak pedig nagy hányadát teszik ki a statisztikának.
Amikor az éltető csokiért megyünk az ételautomatához, nem is gondolnánk, hogy az életünkkel játszunk. Pedig ezek a behemót gépek egyes statisztikák szerint évente átlagosan 13 ember életét követelik, ahogy rángatásuk után maguk alá gyűrik áldozatukat. 1978 és ’95 között mintegy 37 jelentett haláleset volt, de sokat javít a Darwin-díjas halálok megítélésén, hogy 2008-ban volt az utolsó ilyen eset.
A javuló tendencia oka lehet, hogy a legtöbb ilyen gépre figyelmeztető matricákat ragasztottak, így többek tudatáig eljuthatott, hogy az automata nem olyan, mint a rostos üdítő, nem éri meg rázni.
Az Egyesült Államok statisztikai hivatala szerint évente mintegy 10-13 halálos baleset történik kerti partikon, a sérülések száma pedig 100-200 közé tehető. Ezek a tragédiák a grillezők miatt következnek be, a gyerekek különösen veszélyeztetettek, de gyakoriak a lakástüzek is, melyek több tízmillió dollárnyi kárt okoznak évente. A balesetek megelőzése érdekében a gyártók és önkormányzatok együttes erővel edukálják a családokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.