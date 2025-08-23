Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat

Nem kell tovább keresgélned: ez a frizura az, ami mindenkinek jól áll

Nagy Kata
2025.08.23.
Brit tudósok (na jó, a nők nagy része) évszázadok óta kutatják azt frizurát, ami ugyanolyan jól mutat vastag és vékonyszálú, rövid, vagy hosszú hajon, könnyű kezelni és még valamennyire divatos is. Imáink most meghallgattattak, ugyanis az új frizuratrend pontosan ezt szervírozza: jéghidegen és ezüsttálcán.

Ha egy olyan frizura az álmod, ami úgy néz ki, mintha minden reggeled a fodrásznál indulna, akkor gratulálunk, ez a szerencsenapod! 

C alakú frizura egy szőke nőn
A C fazonú frizura mindenkinek jól áll. 
Forrás: Getty Images Europe

A frizura, amivel nem lőhetsz mellé a fodrásznál 

90-es évek új köntösben 

Kevés dologban ért együtt minden nő, de abban egyértelműen, hogy a good hair day-nél már csak az a jobb, amikor a motivációs farmered először jön fel rád erőlködés nélkül. A jó hír, hogy innentől minden napod lehet good hair day, csupán egy trükkös hajvágási technikát kell kérned a fodrászodtól: a C fazont. 

Ez az univerzális frizura ugyanis minden hajtípuson és hajhosszon jól mutat, ráadásul minimális erőfeszítés kell a karbantartásához.

A fazon lényege egyszerű: rétegezett, befelé ívelő tincsek, amiket mintha egy láthatatlan körkefe tartana a helyükön. Ez egy lágy, finom keretet ad az arcnak és a vékonyszálú hajnak is istenien mutat, hiszen tartást és volument ad a puha tincseknek. 

Ráadásul ez a hajtrend nem csak leengedve, frissen formázva mutat jól: ugyanolyan stílusos felfogatva, vagy akár kontyba rendezve is, pár szexin kiengedett tinccsel fűszerezve.

Mivel pedig a haj növekedésével együtt is tartja a formáját, így bőven elég három havonta ellátogatnod a fodrászodhoz egy kis frissítő hajvágásra. 

Ez a frizura tulajdonképpen a modernkori Rachel-haj egy frissebb, újragondolt verzióban, de ugyanolyan stílusosan: hiszen ha valaki nem téved a frizuraválasztásban, az Jennifer Aniston! 

