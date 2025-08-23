Nem kell tovább keresgélned: ez a frizura az, ami mindenkinek jól áll

Ha egy olyan frizura az álmod, ami úgy néz ki, mintha minden reggeled a fodrásznál indulna, akkor gratulálunk, ez a szerencsenapod!

A C fazonú frizura mindenkinek jól áll.

Forrás: Getty Images Europe

A frizura, amivel nem lőhetsz mellé a fodrásznál

90-es évek új köntösben

Kevés dologban ért együtt minden nő, de abban egyértelműen, hogy a good hair day-nél már csak az a jobb, amikor a motivációs farmered először jön fel rád erőlködés nélkül. A jó hír, hogy innentől minden napod lehet good hair day, csupán egy trükkös hajvágási technikát kell kérned a fodrászodtól: a C fazont.

Ez az univerzális frizura ugyanis minden hajtípuson és hajhosszon jól mutat, ráadásul minimális erőfeszítés kell a karbantartásához.

A fazon lényege egyszerű: rétegezett, befelé ívelő tincsek, amiket mintha egy láthatatlan körkefe tartana a helyükön. Ez egy lágy, finom keretet ad az arcnak és a vékonyszálú hajnak is istenien mutat, hiszen tartást és volument ad a puha tincseknek.

Ráadásul ez a hajtrend nem csak leengedve, frissen formázva mutat jól: ugyanolyan stílusos felfogatva, vagy akár kontyba rendezve is, pár szexin kiengedett tinccsel fűszerezve.

Mivel pedig a haj növekedésével együtt is tartja a formáját, így bőven elég három havonta ellátogatnod a fodrászodhoz egy kis frissítő hajvágásra.

Ez a frizura tulajdonképpen a modernkori Rachel-haj egy frissebb, újragondolt verzióban, de ugyanolyan stílusosan: hiszen ha valaki nem téved a frizuraválasztásban, az Jennifer Aniston!