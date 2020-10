Ha tavasszal és nyáron a napjaid nagy részét a teraszodon töltöd, egészen biztosan elszomorodsz, ahogy bejönnek az esős őszi napok. Ilyenkor az orrunkat sincs kedvünk kidugni, pedig a növényeink még igénylik a gondoskodást, és a bútorokat, kaspókat, műanyag cserepeket sem árt biztonságba helyezni. Már, ha jövőre is használni akarod őket, és miért ne akarnád.

A tavasz első napsugarait látva a legtöbb teraszimádó azonnal a kertészetbe siet, hogy minél hamarabb gyönyörködhessen új növényeibe. Az április e tekintetben valóban igazi ünnep, végre lehet gyönyörködni a fejlődő palántákba, és nyomon lehet követni, ahogy a télálló-évelő növényeink is kidugják a fejüket a földből. Jó megtervezni, mit hova teszünk, és az elpusztult növényeket a nyár végig újabbakkal pótoljuk.

A lelkesedésünk egészen augusztusig tart, aztán ahogy beköszönt a hűvös ősz, nagyon rövid idő alatt szembesülhetünk azzal, hogy lakásunk büszkesége a terasz egyre rosszabb állapotba kerül. Könnyebb a dolguk persze azoknak, akik fedett terasszal rendelkeznek, ám a nyitott terekkel a tél beköszöntéig folyamatosan foglalkozni kell.

De mit tegyünk annak érdekében, hogy tavasszal ne katasztrófaállapot fogadjon kint?

Ha olyan helyen laksz, ahol fák, esetleg falra kúszó futónövények övezik a teraszodat, már nyár végétől fel kell készülnöd a levélhullásra. Ha naponta nem is, de hetente mindenképpen gyűjtsd össze az lehullott, száraz leveleket (zöldhulladékgyűjtő-zsákba tedd ezeket, úgy rendszeresen elszállítják), hiszen ha többször is megáznak, sokkal nehezebb lesz felszedned őket és csúnya foltokat is hagynak a kövön. Bizony, ez nem annyira örömteli munka, mint a tavaszi készülődés, de kötelező.

Nézd végig a növényeidet, és dobd ki azokat, amelyek már levirágzottak, elszáradtak, netán az esőzés viselte meg őket. Igen, ez elég szívfájdító tud lenni, pláne, ha a kedvenceidről van szó, de nincs mitt tenni, már amikor megvetted, tudtad, ők bizony a legjobb esetben is egy nyáron át díszítik a teraszodat. Nincs rosszabb látvány egy idejétmúlt, kornyadozó paradicsompalántánál, vagy kopasz muskátliszárnál, válj meg tőlük. Annyit esetleg megtehetsz, hogy őszi növényeket teszel a helyükre: mérlegeld, mennyi időt töltenél még kint, érdemes-e ezzel foglalkoznod. Fedett terasz esetén mindenképpen, hiszen ott legalább az esőtől védve vannak a virágok.

Azokat a növényeket, amelyeket minden évben kint hagytál, most sem kell különösebben másképp kezelni. Ezek többsége nem fagy el, de érdemes őket vastag falú kaspóba is beletenni, és inkább a fal mellett tárolni. Jó, ha az műanyag cserép és a kaspó jól illeszkedik, ugyanis így kevesebb víz jut a kettő közé a tél során, és van remény, hogy a kaspód nem fagy szét, ha netán kemény mínuszok jönnének.

Biztosan vannak kint olyan növénykéid is, amelyeket a lakásban vagy a pincében kell átteleltetni. Ha nincs pincéd, vagy fűtetlen, de zárt, fagytól védett helyiséged, akkor azoktól a növényektől szintén valószínűleg meg kell válnod. Az aloe, a yukka vagy a kaktuszok azonban jó eséllyel megmaradnak a lakásban is. Ha nem kapnak elég fényt, az megviselheti őket, de tavasszal kint - szerencsés esetben - új erőre kapnak majd. A kaktuszaidnak ideális hely lehet a két ablak között, ahol nincs se túl meleg, és a fagytól is védve vannak.

Ha megszabadultál minden felesleges növénytől, tisztítsd meg a virágládákat, műanyag cserepeket, kaspókat és próbálj nekik a lakásban (pincében, ha van) helyet keresni. Egyrészt, nem túl szívderítő tavasszal piszkosan elővenni őket, másrészt a lakásodban sincs semmi helye a földmaradványnak. Tedd őket nagy szemeteszsákba, oda, ahol nincs szem előtt. Ha kint hagyod, nagy eséllyel kárt tesz bennük a fagy és a hólé.

Nehezebb eset lehet a teraszbútor elhelyezése, pedig ha nyitott a teraszod, muszáj neki bent helyet keresni, ugyanis a műanyagot, a műrattant és az üvegfelületeket is kikezdi a tél.