Döbbenten fogadta a rendőr kiérkezését belvárosi étterménél Gianni Annoni, akinek vendéglátóipari egysége miatt panasz érkezett a rendőrségre. Az olasz gasztromogul értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, hiszen étterme – ahogy eddig is – minden előírásnak maradéktalanul megfelel.

„Szerintem aki a belvárosban éttermet üzemeltet találkozott már hasonló esettel. Az elmúlt 18 év alatt mi is sok mindent láttunk, megtapasztaltunk már. Korábban volt olyan környékbeli, aki fenyegetve jött le az étterembe és olyan is, aki megoldást szeretett volna arra találni, hogyan csökkentsük még minimálisabbra a zajszintet, ami őt zavarja. Nem szabad egy kalap alá venni az embereket! Ez a mostani feljelentés azonban különösen rosszul esik" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Gianni Annoni, aki nem érti, mi válthatta ki a mostani heves reakciót.

„A kiérkező rendőr is megállapította, hogy minden szabályos. Nemcsak a működésünk a zaj- és hangkibocsátás szempontjából, de a járvány miatt óvintézkedésekre is kiemelten figyelünk, mindent maximálisan betartunk. Azt gondoltam, hogy egy ilyen világjárvány idején az emberek nem erre a feljelentgetésre fordítják az idejüket, hanem összefognak, kooperálnak. Két és fél hónapig be voltunk zárva, nem is volt forgalom, csak próbáltunk megélni. Lélegeztetőcsőre voltunk kötve, mint vendéglátóipari egység és ezek után jön egy ilyen feljelentés...de miért? Azt hiszem érthető ennek a járványnak az „üzenete", hogy legyük együtt, segítsük egymást, jöjjünk ki a problémákból együtt. Olyan jó lenne, ha ez működne inkább" – mondta a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak Gianni Annoni.