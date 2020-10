Rácz Gergő három dalából is hatalmas sláger lett az idén. Közös alkotásuk Orsovai Renivel, a Monstantól, nem csak Fonogram-, de Petőfi-díjat kapott, sőt, a track 20 héten át uralta a slágerlistákat. Legújabb dalában - amit az OliverFromEarth zenekarral közösen alkottak meg - olyan témát feszeget, amely sokakat érint: egy keserédes párkapcsolatot.

A "Neked én, nekem nem te" egy szerelmi témát dolgoz fel, amelyet a dal szerzőjének, Patocska Olivérnek, az OliverFromEarth frontemberének 4 évig tartó párkapcsolata ihletett.

"Rengeteg kárt okozott nekem ez az időszak, de sokat köszönhetek a lánynak, hiszen a jellemfejlődésem az évek során is ebből ered. Számtalan olyan szerzemény született, amit a kapcsolat inspirált: keserédes, depresszív és reményteli hangulatúak, azonban a "Neked én, nekem nem te" az utolsó, amit neki címeztem. Egy korszak lezárása ez, és örülök, hogy Rácz Gergővel közreműködve mutathatjuk meg, hiszen olyan előadókkal igyekszünk dolgozni, akiknek tiszteljük a munkásságát" - mondta Patocska Olivér a szerzeményről.

Rácz Gergő maga rendezte a videoklipet, a benne látható látványos trükköket is ő alkotta meg. A téma pedig belőle is előhozott néhány régi emléket.

"Ahogy sokan mások, úgy én is éltem már át olyat, hogy egy lány nem akart tőlem semmi komolyat, csak felvágott velem, szórakozott. Mikor a dalban az én részeim készültek, beugrott ez a régi dolog."



Hallgassátok meg az új dalt!