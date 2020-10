Vágysz egy kisállatra, de úgy érzed, egy kutyára vagy egy cicusra nem lenne annyi időd, amennyit ők megkövetelnek? Ne keseredj el, mert vannak más lehetőségek is ha házi kedvencet szeretnél. Több cukibbnál cukibb kisállat közül válogathatsz, amelyek ugyan nem igényelnek annyi odafigyelést, mint a kutya vagy a macska, de mégis megédesítik a mindennapjaidat. Azért tartsd szem előtt, hogy velük is foglalkoznod kell!

CsincsillaMeglehetősen nagytestű és mozgékony állat, ezért nagy térre vagy szüksége. Igen sokáig, 15-20 évig is elél, ezzel mindenképp számolj! Társas lény, ezért érdemes mellé párt venni, mert úgy érzi magát igazán jól. Éjszakai rágcsáló, tehát jobb ha elkülöníted, mivel zajt csap. Fontos tudnod, hogy ez az állatka borzasztóan érzékeny a hidegre és a melegre is. Az ideális hőmérséklet számára a 19-21 fok, de 23-24 is még megfelel. Azonban ez alatt könnyen megfázik, ha pedig tartósan magasabb lesz a hőmérséklet 26 foknál, hőgutát kaphat, mert nála nem alakult ki az izzadás vagy a párologtatás képessége. Éppen ezért nyáron szükség van klímára, ha mellette döntesz, vagy pedig a ketrecét kell lehűteni. Ezenkívül be kell szerezned kvarcmentes homokot, mert a csincsillák abban szeretnek „porfürdőzni", ettől marad a bundájuk egészséges és fényes.

DeguUgyanaz a helyzet, mint a csincsillánál, nem bírja a meleget, ezért a hűtött lakásról vagy ketrecről nyáron mindenképpen gondoskodnod kell. Ugyanakkor neki is szüksége van porfürdőre, és egy társra, de nagyon könnyen elszaporodik. Érdekes, hogy remekül megfér a tengeri malaccal, csincsillával vagy nyulakkal is. Cuki játékos állat, nem félős, de szelíd, nappal aktív igazán. A degu nagyjából 5-8 évig él fogságban.

TörpenyúlEgy nyuszi meglehetősen sok figyelmet, törődést igényel, ha nem kapja meg, könnyen depressziós, beteg lehet. Nagyon puha a bundájuk, lehet őket simogatni is, ölbe vehető. Nagy a mozgásigényük, olyannyira, hogy nem lehet állandóan a ketrecben tartani, ki kell olykor engedni, hadd szaladgálhasson a lakásban, kertben. De akár teljesen szabadon is tartható, nem szükséges ketrec, ha úgy alakítjuk ki a lakást (kábeleket, virágokat biztonságba kell helyezni).

Csuklyás patkányElsőre talán furcsának hangzik, hogy patkányt tarts otthon, de ne a csatornában élő, betegségeket terjesztő állatra gondolj. Ez a rágcsáló egy kifejezetten jópofa kisállat, és rendkívül okos. Nagyon szeret kézben lenni, és a válladon is szívesen elücsörög, kifejezetten igényli, hogy foglalkozzanak vele, könnyen szelídíthető, de társra is vágyik. Hihetetlenül ügyesen mászik fel mindenhová, még a függőleges csöveken is, rendkívül kíváncsi természetű. A csuklyás patkány 2-3 évig él. Számíts arra, hogy éjszaka aktívak.

TörpesünUgyan őt nem fogod tudni ölbe venni és simogatni, de irtó mókás kis állatka. Az afrikai törpesünnek kicsi a helyigénye, de a huzatot és az erős napfényt nem szereti. Nem annyira játékosak, de ha olyan kedvük van, akkor elszórakoznak egy kislabdával vagy plüssfigurával. Sokféle színben létezik az egészen fehértől a sötét szürkéig, akár 6-8 évig is elélhetnek, de áltagosan 2-3 év után pusztulnak el. Szintén éjszaka élénkülnek fel, és kezdenek zajongani. Nem annyira igénylik a társat, mint az előbb felsorolt állatok, általában egyedül tartják őket, mert meglehetősen nehezen fogadják el a másik állatot.