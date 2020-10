Egyre több olyan szakításos történetről lehet hallani az idei évben, amiknél a felek a koronavírus okozta bezártságra, összezártságra hivatkoznak. Miért lehet ez? Hogyan hat a párkapcsolatokra a karantén?

Azt figyeltem meg, hogy a kapcsolatok sérülékenysége nagyban függ a kapcsolat érettségétől. Éretlen, korai szakaszban a karanténban összezárt párok inkább szétmennek, mivel ez még nem a természetes fejlődés, bizalmi mélyülés eredménye volt. Sokan egy előrehaladottabb fázisban költöztek össze, de náluk is megjelentek problémák. Elsődleges volt a szeparáció lehetősége. Az elkülönülés fizikai és lelki szinten is fontos. A lakás szűkössége, a home-office és a magánélet összemosottsága egyre inkább kifárasztotta a párokat, motiválatlanokká, fáradttá váltak. Azoknál a pároknál, ahol gondot okozott a személyes szükségletek kifejezése, még pszichoszomatikus tünetek is kialakultak Pl. bőrtünetek, immunrendszer gyengülése. Arra biztattam a pácienseimet, hogy bátrabban szeparálódjanak, vonuljanak vissza. Ez természetes szükséglet. Akár vegyenek fejhallgatót, akár egyedül is lemehetnek sétálni, vásárolni.

Azért azt nem gondolom, hogy erős párkapcsolatot tönkre tud tenni a karantén. De azok a kapcsolatok, ahol nagy - vagy ambivalens az érzelmi távolság, vagy sok a személyes titok, erős a függetlenségi törekvés, nehéz lehet az érzelmi közelségben megnyugodni. Túl zavaró lehet, hogy a szorongató közelséget nem lehet megtörni.

Fontos téma a családi erőszak, ami karantén alatt felerősödött. De az is nehéz, hogy elváló félben lévő párok ragadtak bele a bezártságba.

Hogyan lehetséges az, hogy több év együttélés után néhány hetes bezártság tönkreteheti a párok kapcsolatát? Mire kell odafigyelni, hogy ez elkerülhető legyen? Van erre bármiféle megoldás? Mik azok, amikre mindenképpen figyelni kell karantén idején a pároknak? Hogyan őrizzék meg karantén alatt is az egymás iránti érdeklődésüket?

Amiről már szóltam, a határok és az elkülönülés lehetősége és tisztelete fontos ilyen helyzetekben. Próbálják megtartani az eddigi életritmust. Reggel úgy kezdeni a napot, mint korábban, felöltözni, megfürödni. Sajnos arról is hallottam, hogy elhanyagolták a higiéniát, ami a másik félben csalódást és eltávolodást keltett. Ez akár depresszió jele is lehet. Fontos a napirend megtartása és egyeztetése. A szabadidő eltöltése is nagyobb kreativitást kíván. Lehet lapozgatni a fényképek között, játszani és lehet tervezni a következő nyaralást. Ki lehet próbálni új, közös aktivitásokat, pl. együtt főzés.

A gyerekkel közös karantén nagy terheket rótt a szülőkre. Nem mindenkinek van elég megtartó kapacitása, türelme, hogy elbírja a saját munka és a gyerekek tanulásának menedzselését is. A gyerekek is bezártak, szoronganak, nyugtalanok. Ez tovább fokozza az érzelmi és az indulati terheket. Sajnos sok esetben alkoholproblémák felerősödést generálja. A pár ossza be a feladatokat és ne terhelődjön aránytalanul az egyik fél. Halottam sajnos ilyen esetben az egyik fél összeomlásáról és kórházba kerüléséről.