Curtis a minap egy süteményt posztolt ki, amit Tóth Anditól kapott, ez adott okot a híreszteléseknek, hogy a két énekes között alakul valami.

Most azonban kiderült az igazság: Tóth Andi minden versenytársának küldött egy muffint a Sztárban sztárban, Curtis pedig elárulta, hányadán állnak a lánnyal.

"Az egész egy ártatlan vicc volt! Andi mindenkinek küldött egy sütit és gondoltam, hogy megviccelem egy kicsit és kiposztolom ezt a képet. Nincsen köztünk semmi, bár azt nem tagadom, hogy Andi egy nagyon dekoratív, szép és okos nő, aki biztosan sok férfinak tetszik" - mondta a Blikknek.

Andi kifejezetten mulatságosnak tartotta, hogy a sütemény ilyen pletykákat indított el, hiszen kizárólag munkakapcsolat van köztük.

"Ez úgy volt, hogy egy cukrászdától kaptam 15-20 muffint, és úgy gondoltam, hogy mindenkinek viszek be az öltözőjébe egy-egy sütit kedvességből, így kapott belőle Curtis is. Mindenki nagyon örült neki, viszont csak Curtis posztolta ki az oldalára ezzel a félreérthető mondattal, amin egyébként nagyon jót nevettem, sőt még jól is esett, hogy ezzel köszönte meg ezt a kis figyelmességet" – árulta el az énekesnő. Hozzátette, sosem találkoztak a forgatásokon kívül, egyébként pedig a rapper nem zsánere.

"Mondjuk eddig sem volt senki a zsánerem azok közül, akikkel eddig együtt voltam..." - vallotta be az énekesnő, de most egyelőre senkivel sem ismerkedik.