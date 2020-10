Valószínűleg különleges, egzotikus külsejének köszönheti Kocsis Korinna hihetetlen népszerűségét Indiában. A Miss Supranational Europe győztese már rengeteg modellmunkát kapott az országban nagyobb cégektől, több plakáton is feltűnt.

„Már több alkalommal is dolgoztam indiai cégnek, jelenleg egy prémium szanitereket értékesítő cég márkanagykövete vagyok. A külsőm nyilván elsődleges szempont volt a kiválasztásomnál, de fontos volt az is, hogy eddig milyen modellmunkáim voltak, és hogy a civil életemben is értékelhető munkát végzek. Marketinges vagyok, rendezvényszervező, műsort vezetek a Life Tv-n, és van egy saját ruhamárkám is. Ha a modell a magánéletében is hiteles, az meghatározza, hogy milyen minőségű márkákat képviselhet" – mesélte a szépségkirálynő a Borsnak.

Korinna imád az indiai cégekkel dolgozni, hiszen ott mindig különleges bánásmódban van része.

„Az indiai céggel való együttműködés igazi álommunka. Jártam már a meghívásukra Sanghajban, Szingapúrban, csodálatos hotelekben foglalnak nekem szállást, és úgy bánnak velem, akár egy hercegnővel. Mivel márkanagykövet vagyok, megválaszthatom, hogy egy eseményen milyen stílusú ruhát vegyek fel, mert nemcsak megengedik, hanem el is várják, hogy a munkámba belevigyem a saját személyiségemet" – árulta el Korinna.