A háromgyermekes családanya, Szandi 20. jubileumi albuma egy hét leforgása alatt lett aranylemez. Az énekesnő 20 éves lánya, Blanka is megcsillogtatta tehetségét az albumban, ezért Szandi elképesztően büszke rá.

"Ez az első közös, saját magyar nyelvű dalunk, Csabi és Tabár István írta nekünk. Néhányszor elénekeltük már nyilvánosan, nem is gondoltam, hogy a közönség ennyire szeretni fogja. Éppen ezért a napokban a Nincs más a földön című dalunk videóklipje is elkészült. Blanka is nagyon élvezte a közös munkát, bár tény, hogy őt inkább csak „másodállásban" érdekli az éneklés. Például egy hajón, egy bárban szívesen szórakoztatná a közönséget, de a telt házas, nagy bulik és a reflektorfény egyáltalán nem érdekli. Ő inkább a média felé kacsingat, teljesen elvarázsolta a háttérben folyó munka, amikor elkísért valamelyik show forgatására" - mesélte Szandi a Borsnak.