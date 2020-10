VV Seherezádé a műsor után lemezlovasnak ált, most azonban elsősorban, mint táplálkozási tanácsadó dolgozik. Tökéletes alakját rendszeresen meg is mutatja követőinek közösségi oldalán, sőt, hajszínét is gyakran váltogatja.

Az egykori szőkeség most épp vörös hajjal, és hatalmas kebleivel hívta fel magára a figyelmet.