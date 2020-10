Szinte nem rég jött össze a sármos színész új barátnőjével, most úgy tűnik, már a családalapításon gondolkodnak. Ami azért is meglepő, mert Brad Pitt szíve választottja, Nicole Poturalski jelenleg még férjnél van.

Az egész világot meglepte a hír, hogy Brad Pitt egy 27 éves, német modellel jár. Ez még önmagában nem is lenne furcsa, csakhogy a fiatal szépség még egy 58 éves étteremtulajdonos felesége.

Ám a Page Six szerint a pár már tavaly novemberben is összebújva tombolt egy Kanye West koncerten. Most pedig felröppentek a hírek miszerint Nicole gyereket szeretnea színésztől, annak ellenére, hogy még mindig férjnél van.

Úgy tűnik, ez Brad Pittet sem zavarja, egy ismerős szerint azt mondta, ha jönni akar a baba, akkor csak jöjjön.