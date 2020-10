A fiatal szerelmesek egy konditeremben találkoztak először, ahol egyre többet beszélgettek. Amikor Rúben közölte a színésznővel, hogy hamarosan Amerikába költözik, Eszter elkönyvelte, hogy ebből nem lesz semmi, azonban nem így lett.

"Három hónapig, amíg kint volt, mindennap beszéltünk. Aztán kihívott magához Miamiba. Másnap vettem egy repülőjegyet, kételkedve ugyan, de kiutaztam hozzá. Fantasztikus hetet töltöttünk együtt, majd hazajöttünk, és azonnal hozzám is költözött. Tudtuk, hogy összetartozunk!"-mesélte a Hot magazinnak Eszter.

Rúben egy év együttjárás után meg is kérte szerelme kezét a Vajdahunyad várában. Eleinte óriási lakodalmat terveztek, ám az élet többször is közbeszólt. Megszületett kisfiuk, Erik, és a koronavírus miatt a tengerparti esküvőről is le kellett mondaniuk. Illetve volt még valami...

"Időközben kiderült, hogy ismét babát várok. Nem akartunk több év korkülönbséget a gyerekeink közt, és szinte azonnal megfogant a kicsi, így egyértelmű volt, hogy idén összeházasodunk(...)Szerencsés alkat vagyok, mert akárcsak Eriknél, nincsenek rosszuléteim, kiegyensúlyozottak a napjaim."

-mondta Eszter.

Péntek délelőtt a színésznő szüleiből, négy testvéréből és nagyszüleiből álló alig tízfős násznép előtt Rúben és Eszter örök hűséget fogadtak egymásnak, a férj családja pedig interneten keresztül követte a fejleményeket, a pandémia miatt ugyanis nem tudtak Angliából hazautazni.

A ceremónia után egy hangulatos étteremben ült össze a család, hogy megünnepeljék ezt a különleges napot. Nászútra Balatonfüredre utaztak, ahol kisfiukkal, Erikkel együtt pihentek.

"A tengerparti álomesküvőről sem mondtunk le, reméljük, azt jövőre bepótoljuk Erikkel és a kistesóval"

-zárta a színésznő, aki januárra várja gyermekét.