A magyar média Hajdú Péternek köszönheti Berki Krisztiánt. Persze akad olyan is, aki nem mondana köszöntet ezért.

Sok minden kiderül az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorból, nemrég megtudtuk például, hogy Berki nem is vasaltatta ki a heréit. A műsorban arra is fény derült, hogy Berki celebbé válása Hajdú Péternek köszönhető.

"Hajdú Péter volt az a galád, aki mondhatni felfedezett engem, az ő műsorában voltam először. Akkor egy híres színésznő volt a kedvesem, attól én is érdekessé váltam" – mondta Berki a műsorban.