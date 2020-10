Az izomceleb bevallotta, hogy nem vasaltatta ki a heréjét, sőt, a plasztikai sebész be se kapcsolta a gépet.

Pár évvel ezelőtt Berki Krisztián herevasalásától volt hangos a média. Berki most úgy döntött, hogy tiszta vizet tölt a pohárba, és a LifeTV műsorában elárulta, hogy valóban meg sem történt az ominózus eset.

"Figyelj, soha nem történt meg. Nem kapcsoltuk be a bőrfeszesítőt. Egy egész országot átvertünk a nézettségért. A konkurens csatornánál pedig erről beszéltek az akkor legnagyobb műsorukba, a Heti Hetesben. Elmentem herét vasaltatni, a plasztikai sebész megnézte, megvizsgálta, majd azt mondta: még nem kell" - vallotta be Berki.