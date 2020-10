A Jóban Rosszban egykori színésznője, Szorcsik Viki egyébként is szereti elkápráztatni a rajongóit szexi fotóival, ezzel most sem volt másként, viszont a fotó mellé egy őszinte vallomást is odabiggyesztett a követőinek.

"Hú azt hiszem útra kell kelni hamarosan, ezt a pocsék időt nem lehet sokáig itthon kibírni....itt egy fotó nem is olyan régről a csodás Tulum beachen készítettük. Nyarat es napsütést szeretnék újra" - írta szexi fotójához Viki.