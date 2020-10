Pap Rita és Bodnár Attila 16 év után döntöttek úgy, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Elárulták, annak idején azért költöztek Ausztriába, hogy biztosítsák gyermekeik jövőjét, és mostanra ők már sínen vannak.

"Eddig mi hoztunk áldozatot értük, évekig kintről jártunk fellépni Magyarországra, de most elérkezettnek láttuk az időt, hogy magunkra gondoljunk, és hazaköltözzünk" - árulták el a Story Magazinnak. "A döntésünkben különösen fontos szempont volt, hogy itthon kedvezőbb a megélhetés, és biztonságosabb is, Bükfürdő tényleg a béke szigete. Szebb, nagyobb, otthonosabb a házunk, mi is elérkeztünk abba a korba, hogy megérdemeljük, itt legyünk" - mondták.